霸氣簽1千萬本票買房！25歲男曝「背後真相」：重擔太大

▲不少網友認為，原po這樣背債的負擔太大。（圖／翻攝Dcard）

買房是人生大事，大多數人都必須將畢生積蓄投入大半，才能擁有一間「起家厝」。就有一位25歲網友，選擇簽下一張1100多萬的本票，購買讓一家大小住的房子，「背後真相」曝光也掀起眾多討論。一位25歲的男網友在《Dcard》上貼出一張自己簽下的1162萬元的本票，並訴說完整經過，「買了一間無隔間、傢俱的預售屋，總共39.71坪，附一個車位。簽下去很爽，但過了幾天，突然覺得壓力好重，這是我們一家五口(父母兄嫂我)的起家厝」。原PO也繼續說，「父母目前仍在工作，也會出錢、薪水比我多一些，但兩位已經57、60歲了，還能做多久呢？哥哥嫂嫂兩人工作不穩定，所以現階段他們沒有出錢」；這也讓他不禁開始擔憂，「重擔直落在我身上，一個月要出20956，我不吃不喝，要工作46.2年，等於71歲，才有了人生第一間房子」。整個過程曝光後也引來眾多網友感嘆，「想要有一間自己的房子是很好...但是沒必要把負擔都讓自己扛啊」、「你哥嫂不用繳房貸又有新房住，根本爽翻」、「想不開吧，你確定71歲你還活著嗎」、「到時候就會有搶房子戰爭」、「你確定當你大哥大嫂有小孩後不會想把你踢出去？」「老實說這不太明智，除非你買的房子前景很好就另當別論」。（編輯：潘毅）