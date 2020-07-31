請人還東西超尷尬？他遭室友「6字狂嗆」　更揭恐怖回憶

▲網友以「請人還東西為什麼會那麼尷尬」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

有句話說「有借有還，再借不難」，不少人急需要用錢或其他物品時，會向家人朋友「借一下」，但若是共同買的東西，又或是遇到借錢不還，態度還十分不屑的情況時，你會怎麼做呢？有名網友分享自身經驗，貼文一出，許多網友紛紛替他打抱不平。該名網友在PTT上發文，他以「請人還東西為什麼會那麼尷尬」為題，表示之前A室友搬走，帶走了公用的東西，據他意思是反正還有另一台公用的，所以先拿走，但其他室友均無意見，原PO就想說算了，反正還有另一台。不過後來發現另一台是B室友的，後來B室友搬走，大家也沒得用了，所以原PO就想請A室友把原先公用的拿回來。也因為室友A要離開不繼續待在這，所以並不會造成他的困擾，雖然東西是拿回來了，但被對方唸了一頓，狂嗆「為什麼不早講」，但原PO認為為何叫他還東西卻還要被唸，當時和A室友提到這件事時，心裡既尷尬又害怕，他後來想了想，自己一直都很害怕把借出去的東西要回來，有時甚至就乾脆不要了，自己再買新的，但他也表明「超討厭這樣的自己」。原PO更揭露出自己以前遇到的事情，在國中時曾借朋友錢，當他向對方要回時，對方竟不屑的說「這點錢你也要喔，乞丐」，甚至還有人丟在原PO身上並嘲笑他，才導致他覺得「向別人要回東西很恐怖」，可是自己本來就沒做錯事。貼文一出，掀起網友熱議，「真的是人不要臉天下無敵」、「真的，借過別人錢，但要錢時感覺自己像在在拜託人家幫忙一樣」、「臉皮太薄了，該硬的時候要表態度，慢慢來多練習吧」、「這種人怕壞人，但也是因為這樣才會跟你借」、「我還遇過欠錢的人跟我說，他的耐性是有限度的呢」、「現在借錢的人聲音比較大啊」。（編輯：郭佩蓉）