2020年大事不斷？他一列「大事紀」　全場驚：每個月都有

▲2020年發生不少大事件，新冠肺炎更是影響全球，而台灣史上也在今年創下不少紀錄。（示意圖／翻攝 Pixabay ）

前總統李登輝於昨晚（30日）病逝，享耆壽98歲。他推動台灣從威權到民主的寧靜革命，在歷史上有不可磨滅的地位，消息曝光後震驚各界。對此，就有網友感嘆今（2020）年才過完一半，每個月卻都發生了至少一件能夠創下紀錄的史事，甚至將其列表成2020的大事紀，掀起眾人討論。

原PO近日在PTT就提到2020庚子年才快過完7月，就已經創造了數個「第一」的紀錄，他盤點今年初就爆發了21世紀第一的全球傳染性疾病「新冠肺炎」，一月台灣更是發生了總統大選開出史上第一高票（817萬）當選人和台股史上最大收盤跌點697.97點的事件。

他也接著點出因應新冠疫情，二月台灣史上首次宣布中小學延後開學，三月國際奧會宣布將延期奧運一年，四月更是發生國際原油期貨跌至負數，世界因這場疫情風暴創下不少紀錄。而台灣五月也首度將報稅期延長為2個月，六月則迎來台灣史上第一次直轄市市長罷免案通過，接著七月更是接連發生開出史上最高獎金的威力彩和台股破歷史新高的紀錄。

▲（圖／翻攝自PTT）

隨著這篇文章曝光後，不少民眾就感嘆儘管這場新冠疫情讓全世界的2020年都不好過，「就算以世界的尺度來看，都是絕無僅有的一年」，而台灣的確也在今年發生了許多創造歷史的事件。不過也有網友開玩笑地表示「以後沒有人背甲午戰爭哪一年了，只要背2020庚子全亂」、「以後高中生歷史考卷不會寫就先猜2020」。（編輯：楊智傑）