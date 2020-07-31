北京法院認抖音「侵害個資」！陸人看傻：難怪被外國封殺

▲不少大陸網友紛紛對此次判決表達看法。（圖／翻攝微博）

中國大陸APP「抖音」（TikTok）風靡全球，更是2020上半年全球下載量最多的軟體。不過近期如美國、印度等國都傳出將以隱私、資安問題為由禁用抖音。近期中國北京互聯網法院也做出判決，認定抖音、微信讀書兩款APP有侵害用戶個資的情形，消息也引發眾多大陸網友熱議，「難怪被外國封殺」。綜合陸媒報導，北京互聯網法院30日作出一審宣判，認定抖音、微信讀書兩款APP均有侵害用戶個人資料的情形。對此結果，「抖音」母公司字節跳動則反駁「抖音上的用戶通訊錄信息是由用戶『授權上傳』的，如果用戶希望刪除相關信息，可以隨時和官方聯繫以進行處理」，並決定繼續上訴。「字節跳動」公司的辯駁理由曝光，也讓眾多大陸網友傻眼，開始狠酸「這就怪不得外國封你了」、「不授權不讓用啊，那還不是強迫？」、「說一個我蠻好奇的，PGone和李小璐的視頻是從草稿箱裡流出來，請問為什麼會流出呢？」、「字節跳動比百度惡劣，怎麼還不倒」、「其實不只抖音，很多APP都這副德性，不授權不給用」。事實上大數據公司「Sensor Tower」7月初公布的數據中，抖音在App Store與Google Play得下載排行皆位於第1，受歡迎程度不言而喻；不過現在抖音海外版在印度與美國都遭遇禁用危機，更在7月6日時宣布退出香港市場，皆與資安疑慮脫不了關係。（編輯：潘毅）