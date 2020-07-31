真的不想吃飯？男童遞出「1物」賄賂員警　網一面倒狂轟

▲網友在《Dcard》上以「居然賄賂警察杯杯」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲網友在《Dcard》上PO出弟弟要拿糖果給員警的圖，並開玩笑地在上方打下「好好笑，用糖果賄賂警察」。（圖／翻攝自《Dcard》）

不少父母在教導孩子時，常常因為管不動而搬出「警察」來嚇唬孩子，有名網友發文，某天吃晚飯時，員警因為附近發生竊盜案而到家中借監視器，而剛好兩位弟弟不乖乖吃飯，一看到員警就變得超乖，後來還拿「糖果」要給員警，原PO也開玩笑的表示弟弟竟在賄賂警察，不過貼文一出，許多網友認為此舉不妥。該名網友在社群平台《Dcard》上以「居然賄賂警察杯杯」為題，表示某天吃晚飯，員警因附近竊盜案而來家中借監視器，想說這是一個好機會，剛好兩位弟弟不乖乖吃飯，結果弟弟們一看見員警，就超乖超迅速的吃完飯，後來弟弟還拿糖果要給員警，原PO拍下這一幕並打下「好好笑，用糖果賄賂警察」，也表明最後員警並沒收下，也有讓弟弟知道其實警察很親切。貼文一出，網友們認為如果孩子不聽話，就拿警察當作威脅，這樣十分不妥，「這樣其實不太好，因為小朋友不懂，如果走丟或發生什麼事他可能就不敢去找警察，我覺得要宣導一下正確觀念」、「一開始就不應該這樣說啊！不吃飯十惡不赦嗎？有必要這樣拿警察當威脅的工具？」、「不要這樣嚇小孩，以後有事他都不敢找警察了，警察不是用來怕的」、「不要讓小朋友對警察印象是，『你不做什麼事就叫警察把你抓走』」。其中也有擔任警察的網友回應「我只知道現在一堆人不會管小孩就叫警察，警察現在真的包山包海，可悲」、「派出所附近也有一堆小孩不吃飯就帶來派出所」，這樣讓孩子害怕警察的觀念，許多網友都認為不適當，「從小灌輸警察可怕會抓人的印象給小孩真的不好，之前就有警政單位出來宣導過，有小孩走失但不敢去警察局求助的新聞」。而原PO後來更新貼文時也有提及，在和弟弟開玩笑後還是有給他機會教育，也有告知他如果有需要幫助可以主動找警察，所以弟弟才會說他們很辛苦，要請他們吃糖果，而主動接觸員警後，弟弟們也都知道員警十分親切。（編輯：郭佩蓉）