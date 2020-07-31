推秋冬旅遊分散觀光人潮　澎湖10月送500元美食券

離島國旅人潮大爆發，周末假日湧入大量觀光客，交通部長林佳龍日前表示，將會暫緩離島地區 1,000 萬元行銷補助預算，避開暑假旺季，為此，澎湖縣政府研擬將於行銷補助預算用於 10 月中旬使用，推出美食券讓旅客消費滿額可享 300 元至 500 元回饋，鼓勵旅客在淡季造訪澎湖。針對近期大量觀光客湧入離島地區，嚴重影響當地居民生活品質，交通部長林佳龍日前表示，國內旅遊迎來前所未有的熱潮，預期離島地區今年暑假旅遊人次較去年同期大幅成長，因此將建議將離島地區可避開暑假旺季，使用 1,000 萬元行銷補助預算，希望可以避開澎湖縣府旅遊處長陳美齡表示，縣府研擬將 1,000 萬元的行銷補助，用於 10 月中旬推出推出美食券，只要旅客在澎湖消費額，就可折抵 300 元到 500 元不等金額，但會視旅客人潮狀況，若屆時人潮仍爆滿，會延後推出。澎澄飯店表示，會響應政府活動推出行銷方案，但因目前詳細辦法未公布，之後內部也會進一步研擬相關辦法。另為鼓勵民眾於秋冬造訪澎湖，飯店推出「換宿澎澄夜」活動，歡迎民眾發揮長才探索澎湖之美，即日起至 8 月 14 日號上傳攝影作品集，有機會得到免費住宿，可於 10 月連續 5 日入住。觀光局也呼籲，遊客旅遊前要事先辦理行程規畫、注意旅遊安全、遵守交通規則等，也可避開尖峰旺季，多運用不同時段、日期、季節前往澎湖旅遊，或是多選擇不同組合旅遊路線參觀深入體驗，錯開尖峰路線，避開熱點人流。