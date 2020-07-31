越南「0死亡神話」破滅！峴港老翁不治　確診數超車台灣

曾被國際社會譽為防疫模範生的越南，近期疑爆發第二波新冠肺炎疫情，光是今（31）日就新增45例確診，更在觀光勝地峴港出現首起死亡病例，確診人數也同時超車台灣。
綜合外國媒體報導，越南數個月以來成功遏止疫情，更曾經連續99天無本土病例，半年下來也沒有死亡病例出現，被譽為防疫模範生。
不過沒想到自7月25日以來，越南突然出現不明來源的病例後，確診人數開始爆增，更在31日新增45例確診，創下疫情以來單日最高確診數，同時也出現首例死亡病例。
這例死亡病例出現在此次疫情爆發地峴港，據悉這名70歲老翁來自廣南省，他日前因為患有腎病前往就醫，隨後發現確診，並於31日病逝。截至31日越南境內確診病例數為509例，也超越目前台灣的467例。
越南衛生部也針對這次疫情發出9千萬封簡訊，呼籲從7月1日起曾經到訪過峴港（Danang）的民眾主動與相關人員聯繫，以利進行後續防疫作為。（編輯：潘毅）
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