終於可以脫單？「4大星座」8月份桃花運爆棚　好壞一次看

單身的朋友們注意了，很快地，2020年8月即將來臨，根據《Look Pretty》報導，整理出8月份桃花運特別好的「4大星座」，不過，究竟這是好桃花，還是只是多了個「中央空調」呢？快來看看你有沒有上榜吧！本月份桃花運勢極旺，令自己怦然心動的對象可能就這樣突如其來出現在日常中，讓你的內心小鹿亂撞。當然，如果你現在並不打算步入一段關係，也可以把桃花運轉為朋友運，用桃花運來認真結識朋友，可能對未來事業有所助益，總而言之，這個月就好好留意身邊訊號，好好把握吧。工作上可能會結識有興趣的對象，也有可能是靠親朋好友的介紹。收起你的冷漠，展現你的溫暖，把負能量適時排解，可能就會獲得你想要的感情，不然可能只會接收到一些你不喜歡的桃花，對感情上就不會有太大幫助啦。有些天蠍會只著重在自己工作上，就會忽略了自己的桃花，不過也有一部分會遇到異地桃花。本月要先跟你們說生日快樂啦！本月份你們桃花運爆棚，也能明顯感受到自己受到了許多人的目光，彷彿自己就是一個超級巨星。不過這時候也不要高興過頭了，要多多觀察這些可能的對象，畢竟桃花跟愛情是不能劃上等號的，千萬要確定對方是不是真心的，最重要的是要留意對方是否單身喔。8月桃花很旺的你們，這個月可以約老朋友見個面，也許會從老朋友這邊的朋友支線認識對象。又或者是從工作場合上結識，請把自己的訊號器開強吧。貼心提醒，遇到對象時，別急著下定論，即使沒興趣，也多留點間讓自己考慮一下，也許會有意料之外的發展。（編輯：郭佩蓉）