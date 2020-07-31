總量管控提升澎湖觀光品質　賴峰偉談徵收旅遊附加稅

觀光客大量湧入澎湖後，在水、電、交通、垃圾處理等問題上面，都出現超越負荷的情形﹔根據澎湖縣政府統計，109年 7/1-7/30 入境人數280649人，比去年增加了8萬人，花火節期間每日入境人數更超過15,000人以上，旅遊處長陳美齡指出，雖然澎湖的飯店、民宿每天可容納超過2萬人左右，但畢竟離島的民生資源有限，縣府的確有必要研擬相關措施，比如開徵旅遊稅、登島稅，以維持澎湖的旅遊品質。



▲賴峰偉說明不是用「登島費」強徵做法，比較可行的是搭機（船）附加徵收類似「燃油附加稅」、「兵險強制稅」的柔性作法。（圖／記者張塵攝，2020.07.31） 澎湖縣長賴峰偉接受《Nownews今日新聞》的記者訪問時說明，澎湖由90座大小島嶼所組成，幾乎大部分的資源都必須仰賴台灣本島的供應，甚至目前的垃圾也送到台灣處理，因此考慮到島嶼的承載力，與使用者付費的觀念，實有必要研擬一套辦法，但是並非外界以為的「登島費」強徵做法，比較可行的是搭機（船）附加徵收「燃油附加稅」、「兵險強制稅」。





陳美齡進一步指出，將參考國外做法評估徵收相關稅金，並與地方人士、議會溝通之後，等到輿論達成共識之後，再來看看要不要推動，希望藉由課取稅金以控制總量，初步估計每人50-100元都可以，但要訂定法令需要時間，最快明年才會有初步公式與具體方案，真要推動可能要等到民國111年。



▲澎湖的觀光從端午節連假之後大爆發，7月份每日海空運入境人數最多達15000人以上，訂房客滿已至9月。（圖／記者張塵攝，2020.07.31） 後疫情時代國旅大爆發，由於澎湖是防疫模範生，一直保持零確診紀錄，因此從端午節連假之後旅遊大爆發，7月份每日海空運入境人數最多達15000人以上，訂房客滿已至9月，澎湖的汽機車租車都嚴重不足，各觀光景點人滿為患，餐廳及地方特色小吃更是大排長龍，部分自來水管線末端出現水壓不足情形，種種亂象令外界擔憂島嶼承載量，還有旅遊品質下降問題。



