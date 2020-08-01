太平洋兩颱？「辛樂克」最快今生成　全台嚴防豪大雨發生

▲颱風「辛樂克」最快今生成，會直接影響台灣，但仍需防範2到4日下周日至下周二期間，有局部短時大雨或豪雨發生機率。(圖／氣象局)

中午前後包括新北市、金門縣、桃園市、苗栗縣橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。颱北市、新竹市、新竹縣、臺中市、彰化縣，南投縣近山區或河谷為黃色燈號。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速偏弱，擴散條件差，污染物較易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，北部、高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，竹苗局部地區間可能達紅色警示等級。

中央氣象局指出，太平洋地區南海31日晚間8點生成1個熱帶性低氣壓，有可能發展成第3號颱風「辛樂克」，今（1）日凌晨2時的中心位置在北緯17.5度，東經111.0度，以每小時17公里速度，向西北西進行，但其熱帶性低氣壓目前不會直接影響台灣，但仍需防範2到4日下周日至下周二期間，有局部短時大雨或豪雨發生機率。氣象局指出，不僅南海有熱帶性低氣壓生成，最快今日發展成颱風，菲律賓東方海面也有另一個熱帶性低氣壓生成，這兩天可能發展成颱，雖都不至於直接影響台灣，但熱帶擾動發展及動向變數大，期間有局部短時大雨或豪雨發生機率，請民眾多加注意。氣象局指出，今（1）日花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，午後雷陣雨範圍會較昨天擴大，特別是山區有局部較大雨勢發生機率。氣溫部分高溫炎熱，氣象局早上７點過後也發出高溫特報，氣象局表示，花東及恆春半島受南方海面低壓帶外圍水氣影響，不定時有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢有時稍大，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後雷陣雨範圍會比今天擴大，除山區及山區附近外，中南部地區午後對流有更往平地擴展的趨勢，山區有局部較大雨勢發生機率，前往山區活動請留意天氣變化。