拉警報？遵從度只剩3成　陳時中籲高風險場所戴好口罩

中央流行疫情指揮中心今日一口氣公布7例確認，其中6例為境外移入，1例感染源待釐清，為今年5月3日來台工作的工程師，再度為台灣本土零感染蒙上陰影。指揮官陳時中表示，目前疫調社區都是零星個案，對社會還沒有很大的危害，但他有感於近日民眾戴口罩遵從度只剩3成，呼籲民眾到高風險場所時一定要戴好口罩。
指揮中心表示，案469於5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。而衛生單位掌握接觸者89人將進行採檢（已採17人，其中2陰性），其中82人居家隔離，7人自主健康管理。
對於比利時工程師，以及之前泰籍移工與櫻花妹返國檢驗陽性確診，引發外界憂心無症狀感染正在社區中進行。為此，指揮官陳時中表示確實不能排除是在社區中感染的，但目前為止，這些個案的周遭社區都算乾淨，匡列與採檢的範圍都拉得很大，且沒有發現感染者，因此認為無症狀感染者可能是零星的，對社會的危害應該算還好。
由於近期境外移入個案增多，再加上還有感染源不明的確診案例，無症狀感染也成為隱憂。指揮中心也有感於近來民眾對防疫似乎有些鬆懈，因此特別在記者會上呼籲，請民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。
陳時中提醒，民眾仍不能鬆懈，因為若8成民眾都有戴口罩，那麼將大大降低傳染的風險，但目前戴口罩遵從度只剩3成，不如由指揮中心定義高風險的場所，讓大家有所依據，而未來也不排除特定區域有較嚴格的戴口罩規定。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。