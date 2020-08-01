工程師比利時或境內感染?　陳時中：科學數據來驗證

這兩天傳出有中部離岸風電工程師欲返國前採檢，卻被驗出陽性確診。指揮中心今（44）日表示該名個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，並於今日確診，但直到今天都沒有症狀，到底該名個案是在比利時感染的還是在台灣感染？指揮官陳時中表示，還要再從周遭疫調去抽絲剝繭，希望有更多科學數據來驗證。
指揮中心表示，案469於5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。而衛生單位掌握接觸者89人將進行採檢（已採17人，其中2陰性），其中82人居家隔離，7人自主健康管理。
指揮中心指出，案469大多在中部上班地方活動，但也有去北部與東北部，坐大眾運輸工具都有戴口罩，至於平日上下班都是騎單車，因此目前不會公布足跡，也不會發布細胞簡訊，至於案469周遭接觸者都會持續疫調，包含PCR核酸檢測與血清抗體檢驗都會做，希望把社區的情況釐清一下。
至於案469到底是在比利時感染的還是在國內感染，陳時中表示，血中抗體IgM陰性，IgG陽性，這代表個案感染時間較早，因為5月3日入境到現在大概86天多，雖然我們自已也有紀錄是確診病患住院80多天檢測都還呈現陰性，但如果周遭的人都沒有，「我們也很難講他到底在哪裡被傳染的」，強調仍需持續對周遭的人做疫調，用科學的數據來驗證。
對於比利時工程師，以及之前泰籍移工與櫻花妹返國檢驗陽性確診，引發外界憂心無症狀感染正在社區中進行。為此，陳時中表示確實不能排除是在社區中感染的，但目前為止，這些個案的周遭社區都算乾淨，匡列與採檢的範圍都拉得很大，且沒有發現感染者，因此認為無症狀感染者可能是零星的，對社會的危害應該算還好。
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