比利時籍工程師在台染疫？重症醫揭「疑點」：可能性存在

今（1）日中央流行疫情指揮中心公布台灣新增7例新冠肺炎確診案例，其中有6例為境外移入。另一例為一名來台近3個月的比利時籍離岸風電工程師，防疫指揮官陳時中表示，該起個案感染源待釐清，暫不歸為本土病例，並強調個案口罩遵從度低。對此，Icu醫生陳志金就提出1疑點，指出該名工程師是有可能在台灣感染新冠肺炎的。

今日國內公布再新增6例境外移入的確診案例，創下6月7日解封以來單日新增最高紀錄，指揮中心表示，這6例個案都是男性，包含3名本國籍人士與3名外國籍人士，個案發病前活動地點分別為瓜地馬拉與菲律賓。對此，陳志金醫師就在臉書撰文提醒菲國單日已新增4000人，並強調「現在疫情險峻，若非必要，儘量勿前往」。

而感染源不明的案469，身分為比利時籍20多歲離岸風電商的男工程師，於今年5月3日入境來台在彰化外海的風場工作，陳志金醫師就指出如果他入境前並未被檢測出染疫，「但是，在事隔近三個月後，還可以被驗出PCR弱陽性（補充，二採判定是陽性：首次PCR檢驗CT數值為34，二採CT數值是33），要病毒存在體內近三個月，這個可能性不高！因此，他是在台灣境內感染的可能性，恐怕是存在的」。

▲陳志金針對今（1）日新增7例確診病例提出看法。（圖／翻攝自臉書《Icu醫生陳志金》）

目前中央表明其「感染源待釐清」，彰化縣衛生局葉彥伯則指出，經全面清查，該名外籍工程師在台期間跟彰化縣接觸過的人數有371人，其中，206人感染風險評估中、49人居家隔離、116人自主健康管理。葉彥伯也另外點出，此名外籍工程師無戴口罩習慣，停留彰化期間的活動範圍職場、酒吧、餐廳、健身館等24處社交場所，潛伏期為6月25日至7月8日間，罹病期為7月9日至29日間。（編輯：楊智傑）