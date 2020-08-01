第4號颱風今晚恐生成　「哈格比」目前路徑直衝台灣

中央氣象局指出，今（1）日原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，於下午2時增強為今年第３號颱風「辛樂克」，未來朝越南方向前進，對台灣無直接影響。而天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，比較要留意的是最快今天晚上可能生成的第四號颱風哈格比(HAGUPIT)！氣象局指出，明（2）日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，天氣漸趨不穩定，基隆北海岸、東半部及南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率。溫度部份，各地高溫約32到35度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生機率。氣象局表示，今日上午8時形成位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，下午2時的位置在鵝鑾鼻東方750公里海面上，以西北的方向朝台灣東北部及北部海面接近，未來有發展為輕度颱風的趨勢，若生成將是第四號颱風哈格比(HAGUPIT)。至於第3號颱風「辛樂克」，未來朝越南方向前進，對台灣無直接影響。天氣風險公司總經理彭啟明則po文臉書「氣象達人彭啟明」，同時附上熱帶性低氣壓路徑圖，他說比較要留意的可能最快今天晚上生成的第四號颱風哈格比(HAGUPIT)，較接近台灣東北方海面，未來幾天仍要關注留意。