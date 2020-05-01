NOWnews 今日新聞

涉收賄案遭聲押禁見 時力火速停權徐永明黨主席職務
立法院爆出6名先後任立委涉嫌收賄，其中時代力量黨主席徐永明遭檢方依貪汙罪嫌向法院聲請羈押禁見。時代力量今（1）晚召開臨時決策會，會後發布聲明表示，決議即日起停止黨主席徐永明及副秘書長林鈺傑的職務，並推
外籍工程師3月在比利時就有症狀 匡列89位接觸者將採檢
針對中部外籍離岸風電工程師被驗出陽性確診，指揮中心今（1）日晚間指出，最新疫調發現他在3月第二週於比利時檢疫時喪失嗅味覺且無其他症狀，雖曾就醫兩次，但嗅味覺喪失仍未列為COVID-19（新冠肺炎）的可
張榮豐長文追憶李登輝 為順利修憲雨夜罰站10餘分
前總統李登輝於上月30日晚間辭世，享耆壽98歲，政壇一片哀戚。國安會前副秘書長、李登輝幕僚張榮豐於昨（31）日下午以《李總統留給台灣人民的資產》為題，寫出一篇7千餘字的長文來紀念李前總統，更列出12項
平民巨星／導師履歷表曝光 畢書盡大陸當過「做工的人」
由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》自開播以來熱議不斷，近期進行中的月冠軍比賽更是掀起高度討論，除了參賽選手，每一集的巨星導師也是觀眾最期待的亮點，回顧過往的節目中，李聖傑、畢書盡
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