NOWnews 今日新聞

平民巨星／導師履歷表曝光 畢書盡大陸當過「做工的人」

由遊戲橘子、十全娛樂共同打造的新型態選秀節目《平民巨星》自開播以來熱議不斷，近期進行中的月冠軍比賽更是掀起高度討論，除了參賽選手，每一集的巨星導師也是觀眾最期待的亮點，回顧過往的節目中，李聖傑、畢書盡