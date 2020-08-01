八月首日迎雙颱！第四號颱風「哈格比」影響台灣時機點曝

才剛過完台灣史上頭一遭沒有颱風生成的7月，8月才剛開始就出現雙颱狀況。今年第3號颱風「辛樂克」下午才生成，第4號輕颱「哈格比」隨即在菲律賓東方海面於今晚8時生成。氣象粉專

就指出哈格比暴風圈影響台灣最劇烈的時刻將落在下週一（3日）全天，而颱風是否將更靠近台灣，未來24小時是關鍵。

根據

表示，第4號颱風哈格比屬於輕颱中段班，是否會靠近台灣增強到放颱風假的標準，則視乎未來24小時之內的強度、與台灣的遠近兩點。同時也提醒下週一全天，哈格比暴風圈將掃過北部、東北部近海或沿海，將會是影響台灣最大的時刻。

▲輕颱哈格比將成八月首個影響台灣的颱風。（圖／翻攝自臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

此外，中央氣象局也表示，原本位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今晚增強為輕度颱風的哈格比，目前在花蓮的東南東方約640公里海面上，往西北朝向台灣東方海面前進，預計明天上午發布海上颱風警報，至於是否發布陸上警報，要再進一步觀察。

至於天氣時序，受到外圍環流影響，明日各地會有明顯雨勢，且越晚雨越大。下周一全天則是影響最大的時刻，有雨、偶強風。接著颱風逐漸偏離後，各地將逐漸減緩雨勢。另外位於南海，下午2點增強為輕度颱風的辛樂克，預測朝西北西往海南島前進，對台灣影響不大，不會發布海上警報。（編輯：楊智傑）

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