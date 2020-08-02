超準！選旅行喜歡送哪種伴手禮？測出你的脾氣將為誰改變

每個人的身上都有好的一面，以及不太完美的一面。尤其是有時候情緒一來，脾氣誰也控制不了。但這樣的壞脾氣卻不是你想展露給別人看的自己，那麼究竟這樣的個性會為了誰而改變呢？快跟著超人氣心理測驗網站《星座屋》來測看看吧！以下共有4種不同類型的伴手禮，若你機會出外旅遊一趟，你更喜歡買以下哪一項伴手禮來送人呢？

A、明信片B、特色小物C、手工藝品D、特產零食答案A：你的壞脾氣願意為朋友而改變。友情在你的生命中佔據著很重要的份量，也塑造了這個重情重義的你。為了朋友，你總是願意兩肋插刀。至於自己的壞脾氣，你其實也有反省過，清楚地知道朋友沒有義務來受自己的氣，所以你會為了維護自己的友誼，而努力改掉壞脾氣。答案B：你的壞脾氣願意為陌生人而收斂。你是個有著雙面性格的人，在熟人面前你總是很容易放飛自我，但在陌生人面前你卻意外的很內斂。對於不大熟悉的人，你總是保持著警戒心，自然也不會把自己的壞脾氣赤裸地暴露出來。所以，在陌生人前，你的脾氣會得到很大的控制。答案C：你的壞脾氣願意為家人而改變，尤其是自己的父母。你是個家庭觀念很重的人，早就懂得孝順父母之道。這樣的你，有著一副傲骨，不喜歡隨便認輸。而你的脾氣不算好，如果說要讓你改掉這些壞脾氣的最大動力，大概就是家人和父母了。答案D：你的壞脾氣願意為戀人而收斂。你是個專一的人，一旦投入一段戀情就會一心一意專注其中。可以說，有了愛情的你，整個世界都圍繞著他／她轉。為了經營自己的愛情，你願意改變很多東西，自己的壞脾氣當然也不在話下。而你也想要在對方面前，展示的是溫和版的自己。（編輯：楊智傑）