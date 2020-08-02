台灣疫情將大爆發？醫曝「防疫失守6劇本」：現處第4階段

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增7例COVID-19（新冠肺炎）病例，分別為6例境外移入，以及1例比利時籍20多歲男性工程師（案469）感染源待釐清，而

原本國際間公認的「防疫模範生」越南，從4月中後就無出現本土病例，卻在7月25日突然又陸續傳出確診案例。

對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發表看法

，並列出

越南「防疫失守的6劇本」，認為台灣與其相似，目前處於第4階段，那就是「突然出現零星不明感染源的本土感染者」。

謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」中發文指出，新冠（武漢）肺炎Ig G 抗體強烈陽性，表示至少是超過1個月前的感染，但又可以驗到核酸片段，Ct值33剛剛好微幅超過判定陽性反應的35數值，表示是弱陽性，不是近期感染也不是超過3個月以前（超過3個月以前的感染很難驗到核酸片段）的遙遠感染，就現有的資訊合理推估，最可能的感染時間是落在1個月到3個月前這段區間，換算時間是今年5月初到6月底，而比利時男性是在5/3入境台灣，被歸類本土感染的機率大增，當然最後還是要等待疫調結果出爐才可以確認。



▲謝宗學醫師在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」列出「防疫模範生」越南「防疫失守的6劇本」，認為台灣與其相似，目前在第4階段。（圖／翻攝自臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」）

謝宗學認為，台灣與越南在疫情大爆發前有類似劇情，即「長時間沒有本土確定病例」、「經濟解封，民眾開始報復性消費旅遊」、「民眾個人衛生防護措施鬆懈、「突然出現零星不明感染源的本土感染者」、「不明來源的本土感染人數逐漸增加」和「感染擴散，疫情大爆發」，而台灣目前處於第4階段，也就是「突然出現零星不明感染源的本土感染者」。





謝宗學進一步表示，台灣現況不致於完全無法挽回，生活也不用受到極大侷限，但前提是要重拾年初的防疫精神，落實勤洗手、出門帶口罩的個人衛生防護原則。這次的新冠（武漢）肺炎疫情是長期抗戰，只有安全有效的疫苗出現且全球接種，疫情才可能有真正緩解的一天，台灣到目前還沒有被病毒攻破，實屬不易，也是政府和民眾共同努力的成果，他呼籲「千萬不要因為無法持久堅持最後功虧一簣，拜託大家正視世界疫情仍在爆發的現實，戴上口罩一起保衛我們的國家。」（編輯：許苡晴）



