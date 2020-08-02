機車騎路中間最安全？網看法一面倒　靠「這方向」才危險

台北市近日才發生路邊違停突開車門，造成23歲女騎士倒地，不幸被後方公車輾斃的事故，日前南投草屯區又發生類似情形，一輛休旅車在路邊突然開車門，導致一對父女噴飛倒地。對此，就有網友就深感疑惑，便在PTT發問「機車是不是直接騎在混合車道的中間最安全？」掀起熱烈討論，許多人一致認同，直指靠「這方向」才危險。

原PO在PTT八卦板表示，最近一直出現路旁汽車突開車門，導致車禍的意外，他並好奇詢問大家「機車是不是直接騎在混合車道的中間最安全？」他認為，不亂鑽，非必要不要靠右騎，直接騎在混合車道中間，這樣不僅能避免「路邊並排停車卡在前面」、「路邊違停或臨停」，還能防止被「突開車門的爛駕駛」波及，以及「公車靠邊停擋在前面」。

問題一出，網友隨即議論紛紛「前方路邊有車停靠，騎車的人必然要有它會突然開車門，或是沒打方向燈突然左轉切出的預警」、「不長眼，在哪邊騎都會出事」、「本來就該騎車道中間，路邊慢車道根本不能騎機車」、「騎中間沒什麼問題，重點是後面有車比你快記得讓」、「當然是騎中間，但有的兩輪仔會藉口會被逼車」「開車最安全啦！換四輪吧」、「台灣騎哪裡都危險」、「靠右邊騎，但務必與右邊停放車輛保持一個車門開啟的距離」、「騎慢車道也是被一堆要臨停跟右轉的四輪逼」。

不過，大多數網友認為，騎在「最右邊」或「路邊」才是最危險的，「靠路邊才危險」、「公車快速切進站，還不是會變換然後輾死」、「靠右騎就長期洗腦下來的觀念嘛！台灣路邊一堆障礙物，騎右邊常常要左切，一堆人又不看後照鏡才切，每天上班一定看得到，很多人沒出事都是因為後車在讓」、「因為不靠右騎，就算速度在50左右就準備被按喇叭逼車」、「一堆小黃忽然爆衝停在路邊車道，為什麼還有人覺得機車騎路邊好安全？」。

▲網友在PTT討論騎車該靠哪方向比較安全。（圖／翻攝自PTT）

事實上，根據

第99條規定，機車行駛之車道，應依標誌或標線之規定行駛；無標誌或標線者，應依下列規定行駛：1.在未劃分快慢車道之道路，應在最外側二車道行駛；單行道應在最左、右側車道行駛。2.在已劃分快慢車道之道路，雙向道路應在最外側快車道及慢車道行駛；單行道道路應在慢車道及與慢車道相鄰之快車道行駛。3.變換車道時，應讓直行車先行，並注意安全距離。4.由同向二車道進入一車道，應讓直行車道之車輛先行，無直行車道者，外車道之車輛應讓內車道之車輛先行。但在交通壅塞時，內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔。5.除起駛、準備停車或臨時停車外，不得駛出路面邊線。6.不得在人行道行駛。

而在機車行駛至交岔路口，其轉彎，應依標誌或標線之規定行駛；無標誌或標線者，應依下列規定行駛：1.內側車道設有禁行機車標誌或標線者，應依兩段方式進行左轉，不得由內側或其他車道左轉。2.在三快車道以上單行道道路，行駛於右側車道或慢車道者，應以兩段方式進行左轉彎；行駛於左側車道或慢車道者，應以兩段方式進行右轉彎。

另外，

第56-1條也明定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，但計程車駕駛人或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰該乘客。

（編輯：許苡晴）

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