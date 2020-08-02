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快訊／又新增1例確診　指揮中心將加開說明會

記者黃仁杰／台北報導-2020-08-02 11:49:57
▲指揮中心發言人莊人祥將說明新增1名境外移入個案。（示意圖／NOWnews資料照）

新冠肺炎疫情在台仍為根絕，中央流行疫情指揮中心因應肺炎疫情，稍早宣布將於今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案等事宜。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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