快訊／又新增1例確診　指揮中心將加開說明會

新冠肺炎疫情在台仍為根絕，中央流行疫情指揮中心因應肺炎疫情，稍早宣布將於今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案等事宜。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
您是否已經年滿18歲？
新冠肺炎疫情在台仍為根絕，中央流行疫情指揮中心因應肺炎疫情，稍早宣布將於今（2）日下午2時召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥說明新增1名境外移入個案等事宜。
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