哈格比有增強趨勢　不排除發布陸上警報

今（109）年度第4號颱風哈格比逐漸接近台灣，中央氣象局於今（2）日上午11點30分第3報颱風警報顯示，目前哈格比位於鵝鑾鼻的東北東方約430公里之海面上，暴風圈正逐漸朝臺灣東北部海面接近，並預計有增強趨勢，同時不排除有發佈陸上警報的可能。





中央氣象局指出，哈格比11時的中心位置在北緯22.6度，東經125.0度，即在鵝鑾鼻的東北東方約430公里之海面上，以每小時16公里速度，向西北轉北北西進行，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。





氣象局指出，綠島蘭嶼、西南沿海，目前在鵝鑾鼻已觀測到2米以上的長浪，提醒民眾注意安全，而今天晚上到明天白天這段時間，特別是明天，將是風雨最明顯的時候，颱風的強度還是可能稍增強，雖然颱風距離中南部比較遠，但還是要注意降雨，不穩定的天氣會持續到下周二，如果太平洋高壓的強度增加，颱風的路徑就會偏西，目前還是沒有排除發布陸上颱風警報的可能。





另外，受到颱風外圍環流沉降影響，北部地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發生的機率，提醒民眾注意，輕颱哈格比之7級風暴風半徑東半象限約100公里，西半象限約60公里，平均半徑約為80公里。



