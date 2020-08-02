採檢確診標準值難認定　莊人祥：確診、出院標準不同

新冠肺炎疫情確診人數在台再度攀升，今（2）日已來到475例，對於台灣的採檢標準是否會有濾網之魚，指揮中心發言人莊人祥回應，如果數值放得太低，可能會漏掉一些病人，但如果升高，又會確診很多假陽性的病人，在實務上很難說有最好的數值標準，不過目前確診和是否康復出院的標準是不同的。





台灣的確診認定在聚合酶連鎖反應（PCR）檢測上，Ct值若35以下會判定為陽性，但也有專家反應應提升為Ct值40，關於這個數值是如何訂出，莊人祥指出，現在在初次確診是定調在35以下，如果是確診者要兩次陰性後要出院，則Ct值一定要大於38，也就是說將出院的標準變嚴格，這也是為什麼我們的病人會住的比較久的原因。





莊人祥說明，一般在做檢驗的時候要以哪個數值做標準很難下決定，「如果數值放得太低，可能會漏掉一些病人，但如果升高，又會確診很多假陽性的病人」，這是個兩難，沒有一個在實務上可以調整到最好的一個數值，不過這兩個數值都是專家訂定出的。





莊人祥補充，以文獻上來說，因為有是學術研究或是國家政策的差異，Ct值35到40都有國家設，例如量體重，幾公斤定義為胖是一樣的道理，「那個切點一直都是有爭議，這都會影響到實驗的敏感性和合理性，這是目前科學家都沒有辦法解決的問題。」









