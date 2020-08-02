比利時個案感染源未釐清　中央掌握199名接觸者

▲莊人祥今（2）表示，並沒有要逃避是否為本土感染的意思，不過目前還在持續釐清。（圖／指揮中心提供）

指揮中心日前公布一名比利時籍的工程師確診，不過到目前為止還不確定到底是本土感染還是境外移入，指揮中心發言人莊人祥今（2）表示，並沒有要逃避是否為本土感染的意思，不過目前還在持續釐清，現在就是依照本土的方式進行疫調，目前已匡列199名接觸者，已採檢54名為陰性，明（3）天開始也會進行血清抗體檢測。





案469為比利時籍20多歲男性，5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢後確診，目前正接受治療中，至今還未確定感染源，也無法定調究竟是境外移入還是本土感染。





莊人祥指出，目前掌握工程師相關接觸者有199位，已經有192位採檢，目前核酸檢測有54人都是陰性，還有7位待採檢，明日會開始做抗體檢測，會持續更新。被問到是否有不想讓本土病例數字增加的顧慮，莊人祥回應，「本土就本土啊，我們現在就是依照本土的方式進行疫調」，不過一切仍在釐清當中。





而在與地方衛生局的匡列人數落差方面，莊人祥表示，因為疫調還在持續進行，所以指揮中心的資料數據會比地方衛生局少一點。









