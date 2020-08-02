免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

三仙台
位在台東成功鎮的三仙台曾入選為「台東14個最美星空」，更曾被旅遊平台選為台灣五大觀星聖地之一，吸引無數星象迷、攝影師前往朝聖。
三仙台有著廣闊的視野，光害少，坐在岸邊聽著浪濤，抬頭仰望滿星空，非常浪漫。此外，許多攝影師會從岸邊取景，以招牌拱形跨海步行橋為背景，搭配滿天星斗，絕對能拍出驚艷的照片。
屏東恆春貓鼻頭
屏東恆春半島因為地勢平緩、少光害、低污染，擁有多處絕佳觀星位置。其中，位在墾丁國家公園附近的著名景點恆春貓鼻頭是最夯觀星地點之一，過去墾管處「七夕銀河之旅」曾舉辦於此。貓鼻頭座落於台灣南端西側岬角，此處光害少，只要在天氣晴朗、少月光的條件下，看到璀璨銀河的機率相當高。
合歡山
位於中台灣的合歡山多年來都是熱門賞銀河地點，去年獲國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證為全台第一座暗空公園，人氣更是水漲船高，成為國際觀星點。
合歡山有四大觀星熱點，包括昆陽停車場、武嶺停車場、石門山下山屋、合歡主峰第一觀景台（馬雅平台）。
屏東滿洲港口吊橋、屏東瑪家桃花源露營區
屏東縣瑪家鄉瑪家村農業休閒園區，又稱「桃花源」，海拔約900-1100公尺左右，氣候宜人，環境清幽，天氣晴朗時還可遠眺大武山。露營區位在無光害的山區，夜幕降臨後，仰望滿天星斗，動人景緻令人永生難忘。
位在佳鵝公路上的屏東縣滿洲吊橋為港口溪注入太平洋之處，此地有著豐富的生態，是恆春半島東海岸著名地標之一。另外，這裡遠離市區光害少，是觀測銀河的絕佳地點。