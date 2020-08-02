免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

The China Post

報導，台灣夏季6-9月正是觀賞、拍攝銀河的最佳時節，在天氣晴朗無雲、無光害、視野寬廣開闊的地方，抬頭仰望即可看到滿天星斗，像是高山、郊外、海邊等人煙稀少的地方尤其適合觀星。以下整理幾個全台灣適合觀星賞銀河的地點，趁著大好天氣，感受站在星空下的感動吧！

三仙台



位在台東成功鎮的三仙台曾入選為「台東14個最美星空」，更曾被旅遊平台選為台灣五大觀星聖地之一，吸引無數星象迷、攝影師前往朝聖。



三仙台有著廣闊的視野，光害少，坐在岸邊聽著浪濤，抬頭仰望滿星空，非常浪漫。此外，許多攝影師會從岸邊取景，以招牌拱形跨海步行橋為背景，搭配滿天星斗，絕對能拍出驚艷的照片。



▲三仙台銀河（圖｜ Lee Chance提供）





屏東恆春貓鼻頭



屏東恆春半島因為地勢平緩、少光害、低污染，擁有多處絕佳觀星位置。其中，位在墾丁國家公園附近的著名景點恆春貓鼻頭是最夯觀星地點之一，過去墾管處「七夕銀河之旅」曾舉辦於此。貓鼻頭座落於台灣南端西側岬角，此處光害少，只要在天氣晴朗、少月光的條件下，看到璀璨銀河的機率相當高。



▲屏東恆春貓鼻頭(左)、合歡主峰（圖｜ 沈維寧/ 蔡岳樺 提供）





合歡山



位於中台灣的合歡山多年來都是熱門賞銀河地點，去年獲國際暗天協會（International Dark-Sky Association，IDA）認證為全台第一座暗空公園，人氣更是水漲船高，成為國際觀星點。



合歡山有四大觀星熱點，包括昆陽停車場、武嶺停車場、石門山下山屋、合歡主峰第一觀景台（馬雅平台）。



▲雲海銀河_合歡主峰 (右)、合歡主峰第一觀景台（馬雅平台) （圖｜Lin YT/劉慧瑤提供）



