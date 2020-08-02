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盤點新竹IG網美聖地　絕美夢幻溼地就在這！

The China Post/綜合報導-2020-08-02 20:01:55
▲新豐紅毛港、香山溼地、新竹彩虹大橋 （圖｜網友@xinxin____selftalk, @show_0102_, @sssiyu._ 提供）
The China Post報導，住在北部的你還在思考下個週末假日要去哪玩嗎？還沒計畫的話不妨來去風城新竹走走吧！以下盤點三大好拍好玩的網美景點等著你去探索！

香山溼地

想到新竹賞日落的最佳地點，當地人一定首推香山溼地！位在香山區的香山濕地被列為國家級保育濕地之一。身為台灣沿海招潮蟹最繁盛的泥攤濕地，園區內設有「賞蟹步道」，走在短短250公尺的步道上可以近距離觀賞各種潮間帶生物包括招潮蟹、彈塗魚、蝦類、貝類等等。

更吸睛的是，其中一段步道作成愛心形狀石滬造型，吸引許多人前來捕捉日落下的心型步道。

▲香山溼地（網友@katemowmow/@kkaoyuan89提供）
▲香山溼地（網友@katemowmow/@kkaoyuan89提供）
地址：新竹市香山區中華路五段320巷55-1號

新竹彩虹大橋

位在新竹香山紅樹林公園內的「彩虹大橋」為17公里海岸線自行車道的中途休憩點。17公里的自行車道串連漁人碼頭和南港賞鳥區，沿岸共有6座逾10年的自行車道鋼構橋梁，其中有四座搶眼的「彩虹橋」，長期以來都是網美必朝聖的打卡景點之一。

▲新竹彩虹大橋（圖｜網友@sssiyu._
▲新竹彩虹大橋（圖｜網友@sssiyu._ / @owen_0414提供）
 

地址：新竹市香山區海埔路181巷

新豐紅毛港休憩區

新竹縣新豐鄉紅毛港休憩區佔地約8.5公頃，不僅為紅樹林生態保護區，也是北台灣唯一一處水筆仔與海茄苳混生的紅樹林。

此地為國寶級生態教室，有著豐富的潮間帶生態，遊憩區內設有木棧步道、以及一座橫跨紅毛溪出海口的紅色拱橋，可欣賞各類蟹、蝦、魚、貝以及海鳥。

到了黃昏時分，站在園內的觀景樓可俯瞰大片紅樹林，以及動人日落，非常值得一訪。

▲新豐紅毛港休憩區（圖｜網友@xinxin____selftalk提供）
▲新豐紅毛港休憩區（圖｜網友@xinxin____selftalk提供）
▲新豐紅毛港休憩區（圖｜網友@show_0102_
▲新豐紅毛港休憩區（圖｜網友@show_0102_ / @chris__520提供）
 

地址：304新竹縣新豐鄉

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