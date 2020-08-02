盤點新竹IG網美聖地　絕美夢幻溼地就在這！

香山溼地



想到新竹賞日落的最佳地點，當地人一定首推香山溼地！位在香山區的香山濕地被列為國家級保育濕地之一。身為台灣沿海招潮蟹最繁盛的泥攤濕地，園區內設有「賞蟹步道」，走在短短250公尺的步道上可以近距離觀賞各種潮間帶生物包括招潮蟹、彈塗魚、蝦類、貝類等等。



更吸睛的是，其中一段步道作成愛心形狀石滬造型，吸引許多人前來捕捉日落下的心型步道。



▲香山溼地（網友@katemowmow/@kkaoyuan89提供） 地址：新竹市香山區中華路五段320巷55-1號





新竹彩虹大橋



位在新竹香山紅樹林公園內的「彩虹大橋」為17公里海岸線自行車道的中途休憩點。17公里的自行車道串連漁人碼頭和南港賞鳥區，沿岸共有6座逾10年的自行車道鋼構橋梁，其中有四座搶眼的「彩虹橋」，長期以來都是網美必朝聖的打卡景點之一。



▲新竹彩虹大橋（圖｜網友@sssiyu._ / @owen_0414提供）



地址：新竹市香山區海埔路181巷



