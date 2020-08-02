哈格比逼近！有望放颱風假嗎？專家曝機率：2地區要小心

▲第4號颱風「哈格比」目前逼近台灣。（圖／翻攝自天氣即時預報臉書）

今年第4號颱風「哈格比」逐漸接近台灣，中央氣象局指出，入夜之後隨著哈格比逐漸接近，北部、東北部降雨持續明顯，明（3）日將會是影響最大的時候，不少民眾也相當關心未來幾天是否有機會放颱風假？對此，臉書粉專「天氣即時預報」也公布了放假機率，更指出「2地區」因較靠近颱風，需要多留意風雨。臉書粉專「天氣即時預報」於今（2）日發文，表示隨著哈格比颱風逐漸接近，天氣即將受颱風影響而有變化，目前「中南部」地區因午後雷雨和颱風水氣兩大因素，持續有陣陣的雨勢。天氣即時預報指出，哈格比颱風主要影響時間為今晚至4日（週二），週一受颱風外圍環流影響，全台陣雨；週二颱風尾，南部易雨；週三後天氣回穩，因此週三後，全台都不受到風影響，僅需注意零星午後雨、高溫。粉專也解釋，哈格比颱風「綜合影響」為中等偏低，並無劇烈風雨的趨勢；而今晚因受外圍環流逐漸影響，各地將有陣雨；明早颱風最接近，北部、宜蘭注意稍多的降雨，稍有陣風，其餘地區則稍有陣雨，午後雨勢稍增多。明日晚上颱風就會逐漸遠離，北部、宜蘭地區雨勢將逐漸緩和，但仍須注意陣雨、南部則受颱風尾影響，水氣增強、雨勢漸增；其餘地區則持續偶有陣雨。到了週二（4日），因受颱風尾影響，南部、台東容易下雨；中部、澎湖偶有陣雨；其餘地區則需注意午後雷雨，而週二晚上水氣也將明顯減少。至於是否會放颱風假呢？「天氣即時預報」也給出答案，表示「機會很低，除非颱風路徑大改，直撲台灣。但是否放假，仍請參閱各縣市政府決議」。粉專也提醒，此次颱風帶來的水氣影響不至於太劇烈，但「北部、宜蘭」陸地、海域較靠近颱風，明天還是需要留意稍有風雨。（編輯：陳雅雲）