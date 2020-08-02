橘子基金會夏日學園開跑　用體力、腦力征服玉山挑戰

▲夏日學園以「Out For Adventure 去冒險」為出發，先以一系列戶外活動與講座讓學員從零開始認識冒險。（圖／橘子基金會提供）

▲「體感冒險」，將進行一日單攻玉山主峰挑戰，4天3夜超過100km的徒步任務，將不可能化為可能。（圖／橘子基金會提供）

▲橘子基金會今年攜手台灣外展教育發展基金會、荒野教育團隊「米亞桑戶外中心」及資訊圖表設計團隊「Re-lab」，邀約青年從腳下土地開始冒險。（圖／橘子基金會提供）

▲完成必修訓練後，學員可選擇「體感冒險」或「腦內冒險」進階主題。（圖／橘子基金會提供）

▲橘子關懷基金會2020夏日學園今（2）日開跑，以「體感冒險」與「腦內冒險」為兩大主軸，行前訓練正式展開。（圖／橘子基金會提供）

今（109）年隨著新冠肺炎疫情在全球延燒，生活秩序大震盪，也讓大眾重思考人際相處、面對自然之道。橘子關懷基金會2020夏日學園今（2）日開跑，以「體感冒險」與「腦內冒險」為兩大主軸，行前訓練正式展開，分別要完成一日單攻玉山與資訊圖表製作挑戰，讓這個夏天變得不一樣。橘子關懷基金會持續透過各項冒險計畫鼓勵青年挑戰自我，喚起新世代勇敢突破的精神，今年更攜手台灣外展教育發展基金會、荒野教育團隊「米亞桑戶外中心」及資訊圖表設計團隊「Re-lab」，邀約青年從腳下土地開始冒險。2020 Summer School夏日學園以「Out For Adventure 去冒險」為出發，先以一系列戶外活動與講座讓學員從零開始認識冒險，搭配百K徒步、單攻玉山及轉譯山林等挑戰，帶領青年重新認識腳下土地、學習面對可能的失敗，並向大自然學習。今年以基礎戶外、野炊野營、溯溪體驗等課程做暖身，並邀約完成無氧攀登5座8000米高峰的台灣登山家「阿果」呂忠翰，與沒有大學文憑卻成功打造媒體集團的前商周集團執行長王文靜，現身講座與學員分享勇於挑戰，創造不可能的心法。完成必修訓練後，學員可選擇「體感冒險」或「腦內冒險」進階主題。在「體感冒險」，將進行一日單攻玉山主峰挑戰，4天3夜超過100km的徒步任務，海拔從0m至台灣最高峰3952m，激發學員對台灣土地的熱情，將不可能化為可能。而「腦內冒險」將透過圖表設計，培養邏輯分析解構、精煉的能力，使資訊一目了然具傳播與影響力，讓學員轉譯台灣山林，從海量資料中萃取精華，創造新的故事。