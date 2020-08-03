哈格比增胖！一圖秒懂「全台風雨時程」：南部別以為沒事

▲第4號颱風輕度「哈格比」今（3）日清晨5時30分，中心位在宜蘭東方約190公里海面上，向西北轉北北西移動，臉書粉絲團《台灣颱風論壇｜天氣特急》分享一圖，讓民眾秒懂全台風雨時程。（圖／翻攝自《台灣颱風論壇｜天氣特急》）

第4號颱風輕度「哈格比」今（3）日清晨5時30分，中心位在宜蘭東方約190公里海面上，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台灣東北部海面，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍增強的趨勢。對此，臉書粉絲團《台灣颱風論壇｜天氣特急》分享一圖，讓民眾秒懂全台風雨時程。《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，哈格比颱風速度飛快，雖然有在增強，但增強幅度很有限，估計最接近台灣的時候，還是輕颱一枚。離颱風最近的基隆北海岸，預計會是這次風雨最明顯的地方，今一整天都會有間歇式大風大雨，而離颱風次遠的北部、宜蘭，主要受外圍環流影響，間歇陣雨為主，但如果移進來的對流發展好，瞬間風雨也可能加劇。其餘各地，大致上呈「愈南邊、愈無感」的趨勢，但卻強調「除了南台灣以外！」特別提醒台南、高雄、屏東、台東，在哈格比北上後，引進的西南風增強，今午後至明日雨勢反而轉多，估計有感程度平地會大於山區，呼籲南部民眾「別看離颱風最遠，就鬆懈了」，必須等到周三過後，太平洋高壓將接手控場，全台各地就會陸續放晴、轉熱。而根據氣象局資料顯示，受到哈格比颱風外圍環流接近影響，今天台灣西半部及東北部地區都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，天氣相當不穩定；預測氣溫方面，各地高溫約32到34度，東南部地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率。（編輯：賴詠璿）