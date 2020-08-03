為何「汽車加油孔」要分左右邊？內行揭密真相：原來如此

汽車車款百百種，然而，你有發現嗎？不同車型的油箱蓋位置也不盡相同，近日有網友就在PTT發問「汽車加油孔幹嘛分左右邊？」釣出內行人揭密背後真相，直指「分流啊！」因為假設油箱都設在右邊，向右的油泵就容易擠滿車，導致向左的油泵無人使用，因此，汽車加油孔多會設在不同側，如此一來才能避免民眾排隊等加油，亦或減少排隊加油的時間。





原PO在PTT八卦板發文表示，最近坐在公園研究汽車的加油孔，不太明白「為何有些車的加油孔設計在左邊，有些車則在右邊，統一設在同一邊不好嗎？」他並好奇詢問大家「分左邊、分右邊有什麼差別？會開比較快嗎？會比較穩嗎？有沒有八卦？」





問題一出，隨即掀起討論，許多網友紛紛留言「分流啊，不然加油都同一邊很不方便」、「那加油站只會更塞」、「不然加油站會排隊排很長啊」、「以經濟學的角度，就只是為了讓加油站分流方便」、「加油島兩邊都能分擔壓力很好啊，大家都同一邊加油光排隊就排死了」。



▲網友在PTT討論汽車「油箱蓋」的位置為何分左右邊。（圖／翻攝自PTT）

同時也釣出內行分析，直指油箱蓋的位置主要是依油箱位置與車體設計來決定，而大部分油箱都會在駕駛座的對角線位置，即「斜後方」，因此歐美車款是左駕、靠右行駛，油箱蓋就在右後方；日系車款為右駕、靠左行駛，油箱蓋則在左後方，通常駕駛靠哪邊行駛，油箱就會在哪一邊，不過，即便是同款車型，油箱位置也可能因生產地不同而有所差別，有些車款更會依當地習慣而改變。





事實上，還有另一種說法是，擔心加油時不慎將汽油噴到排氣管造成火災，因此考量安全問題，會把油箱設在排氣管的另一邊。而若還不清楚、不確定自己的油箱位置到底在哪邊，在加油前，不妨可看看車子儀表板上的油量表，通常會有個加油的小圖案，上面的三角形或箭頭標示所指的方向，就是油箱蓋的位置了。（編輯：許苡晴）



