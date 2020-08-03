哈格比颱風接近！北部雨勢漸增　西南部小心颱風尾　

哈格比颱風今（ 3 ）日上午 8 時的中心位置在宜蘭的東方約 180 公里的海面上，以每小時 21 轉 24 公里速度，向北北西進行，暴風圈已進入台灣東北部海面及北部海面並構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。氣象局預報員謝佩芸表示，今日白天是哈格比颱風距離台灣最接近的時刻，目前暴風圈已開始進入台灣東北部海面及北部海面，北部及東半部沿海（包含蘭嶼、綠島）風浪偏強；下半天西南部、澎湖、金門風浪也會明顯增大，其他沿海地區這兩天也會出現長浪，提醒民眾注意。謝佩芸提醒，颱風在通過台灣東北部海面的過程中，桃園以北的沿海地區、基隆北海岸、東北角、綠島、蘭嶼、馬祖地區，可能會出現 9 級左右強陣風。降雨部分，謝佩芸指出，受到颱風外圍環流影響，北台灣已出現一陣一陣驟雨，西南部也有雲系隨著西南風移進，要注意短時強降雨，且在西南風過山沉降後，東南部會有焚風發生機率。謝佩芸進一步說明，今日降雨將分 3 部分，白天北台灣地區容易有降雨出現，尤其是桃園以北降雨狀況會比較明顯，台南、高雄、屏東也有陣雨；下半天北台灣雨勢逐漸緩和，不過中南部因為西南風帶來水氣，降雨會持續；午後受到熱力作用加強影響， 山區、接近山區的平地有午後雷陣雨發生機率。