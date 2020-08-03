人潮比宜蘭扯？「1縣市」各景點都在排隊　在地人全崩潰

▲網友在PTT上以「台南是不是比宜蘭誇張？」為題，表示自己週休二日到台南，每家稍有名氣的店都要排隊。（圖／翻攝自PTT）

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，國外旅遊全喊卡，導致國內各地迎來「報復性旅遊」人潮，讓原本就是觀光熱區的縣市，人數也因此暴增，對此，有名網友分享，自己週休二日去宜蘭時，雖然過雪隧遇塞車會很辛苦，但也不是每間店都人滿為患，不過只要去台南，只要是稍有名氣的店，全都要排隊排超久，貼文一出，似乎也說出不少台南人的心聲。該名網友在PTT發文，他以「台南是不是比宜蘭誇張？」為題，表示自己在週休二日時去過宜蘭，也去過台南，不過宜蘭給他的感覺就是過雪隧時如遇塞車會很辛苦，但也不是每次都在塞，真的塞車也能走濱海轉2丙（台2線）回來也還好，到了宜蘭當地，也不是每家店都人滿為患。他也提及，但台南就真的誇張，每一家店，只要是在網路上有稍微被分享、推廣的店，「通通排隊排到死」，他也提到自己這次去台南某家小吃名店，附近的停車場沒有一個有空位，全都客滿，卻還是排了一堆車等著進去，讓他直呼「台南假日的擁擠程度，應該屌打宜蘭吧？」。貼文一出，有網友認為「頭城交流道可以排隊排到礁溪市區，台南會嗎？北宜連假都能塞到時速剩20了」、「以前暑假週末回宜蘭每次都塞2小時以上」；也有不少當地人回應「安平當地人假日都不出門了，你們還要怎樣」、「拜託不要來，我要吃個晚餐都觀光客，煩死」、「假日的安平真的有夠擠的，我去只敢非假日的時候繞過去」、「台南人拜託大家不要再來了」、「台南又擠又甜又髒又落後，拜託觀光客不要再來了」。根據《TTN旅報》先前專訪前台南市觀光局長王時思一文中提及，台南的旅遊核心為文化、美食，在入境口岸則是與高雄合作密切；採北、高、台南的三點串聯。王時思認為，台北市是首都，有其優勢，台南在行銷上則是與台北市做差異化，吸引第2次以上來台灣旅遊的旅客。事實上，根據台南市觀光遊憩景點遊客人次統計，以109年6月來看，遊客人次合計有68萬989人次；根據宜蘭縣政府主計處109年6月統計速報，觀光遊憩區遊客人次為46萬7973人次，以今年6月的數據顯示來看，台南的遊客人次確實比宜蘭還要多。（編輯：郭佩蓉）