全球疫情狂飆！台灣人能「忍3年不出國」嗎？答案超意外

新冠肺炎疫情在全球狂燒，確診總人數已經突破1784萬人，且絲毫未有減緩跡象，連不少防疫模範國家也都爆發二波疫情。這也讓一位網友好奇「如果三、五年內都沒有辦法正常出國旅遊，假日只能去花東、離島，大家可以忍受嗎？」結果也出現令人意外的答案。
一名網友在PTT發文，「目前國外疫情跟屍速列車一樣停不下來。就算有疫苗，要達到全球普及，沒有三、五年做不到，且疫苗是否可以避免二次感染還是未定之天」，這也讓他不禁好奇「3至5年內都沒有辦法正常出國旅遊，台灣人能夠忍受嗎？」
大多數網友看完也立刻回答，「土耳其本來想去的，但是命才一條，要忍十年可以接受」、「不出國很簡單，不出門較難，出國後就不能出門了，那你要嗎」、「之前出國加住國外，已經膩了」、「有什麼好忍不忍的，出國是必須的需求嗎？」「比較好奇在國外的人可以忍受多久不回國」。
不過意外的是，也有部分網友吐露不同看法，「不行，我在國外有財產車子等還得回去處理」、「我主管在美國..可能一直無法來台灣了」、「一年出國24次以上...這半年來很痛苦」、「我無法...里程全都被吃光光更不爽」、「問題是我個人可以老婆小孩不行」、「只能忍了，台灣本島景點各種弱」。
考量到疫情發展和為有效防疫，交通部觀光局配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，宣布旅遊禁令第5度被延長，持續暫停旅行業組團出境旅遊、接待來台觀光客入境禁令至8月31日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。（編輯：潘毅）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。