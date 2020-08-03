女玩交友軟體！曖昧對象「1句話」　全場一看勸：先不要

▲女網友在PTT以「會使用交友軟體認識對象嗎？」為題發文詢問網友意見。（圖／翻攝自PTT）

現今交友方式愈來愈多種，不少單身男女都會下載交友軟體，藉此認識新朋友或是尋找心儀的另一伴，對此，就有名女網友發問，因為身旁朋友有因為交友軟體而認識另一半，在朋友勸說之下也開始使用，不過她遇到一個聊得來的男生，可是對方的「一個舉動」讓身旁友人都持反對意見，讓她不知該如何是好。該名女網友在PTT表示現在交友軟體盛行，想問大家是否會使用交友軟體來認識對象，也提到因為身旁朋友用交友軟體認識另一半，在朋友勸說之下也開始使用，一開始是抱持著交朋友的心態，後來遇到一位不在台灣的台灣人，兩人話題合、人生觀念相符之外，就連相處起來也很輕鬆，對方預計年底回台後就不出國工作了，便詢問她「願不願意跟他在一起等他回來」。女網友目前答應了對方，她認為自己這段時間應該也不會有其他對象，但家人朋友知道此事後，全都反對，認為原PO個性善良，太相信他人，也不懂人間險惡，甚至覺得她被騙了。原PO目前心裡十分拉扯，雖知道友人是為她好，可是自己對對方也真的有點動心，「如果是你們，會如何選擇呢？」。貼文一出，有些網友表示「先試交吧？不行再跑？」、「我斷斷續續聊了一年才交往，給你參考」、「你現在頂多算有曖昧對象而已」、「不會，我防衛心很重」、「目前是通話過也視訊過，想說等見面再決定要不要真的在一起，可是家人還是反對」、「 繼續配對啊，傻傻的」。而大部分網友都認為，還沒見面就下決定不太妥當「沒見面都不算『開始』，都只是前置作業」、「連見面都沒有，就上心不是網路交友大忌嗎？」、「這男人自私，不要碰」、「沒見面前都是假的」、「沒見到面都不算，先不用看的這麼認真吧」、「會，但我也覺得妳有可能被騙了，還沒見面就給承諾的男人真的不要信」、「不會，沒有見面前都不算認識」。（編輯：郭佩蓉）