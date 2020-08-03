防堵疫情「宅在家不動」　衰弱症竟悄悄找上門

一名90歲的蔡奶奶平日都積極參與社區活動，但因為新冠肺炎疫情，讓她幾乎不敢出門，因此變得懶洋洋的，什麼事都不想做，連簡單的家事都讓她覺得容易疲倦，更別說是爬樓梯了。台北市中正區健康服務中心護理師，邀請她接受長者衰弱量表篩檢，檢測結果顯示已經屬於衰弱前期。
中正區健康服務中心表示，新冠肺炎疫情期間，許多長者宅在家且活動量驟減，小心衰弱症已悄悄上身。根據衛生福利部於106年發布的老人狀況調查報告顯示，65歲以上的長者衰弱前期及衰弱期的發生情形分別為14.38%及3.14%，中正區健康服務中心指出，衰弱不是疾病，而是一種狀態，有衰弱症的長者較容易發生跌倒、骨折，甚至失能等情況。有糖尿病、高血壓、心臟疾病、失智症、慢性腎臟病與憂鬱症等慢性病患者，都是較容易發生衰弱症的高風險族群。
想要預防衰弱，可以在家做簡易篩檢，中正區健康服務中心表示，台北市政府衛生局推動簡易的「長者衰弱評估表」，3項自我測試就可以初步知道是否有衰弱情形，第一個是在沒有刻意減重的情況下，與1年前相比，體重是否減少超過3公斤；再來就是在不用手支撐的情況下，無法從椅子上站起來5次；最後就是觀察自己是否最近常常感受到對事情提不起勁，只要有其中1項符合，即表示長者已處於衰弱前期，2項或2項以上符合，則達衰弱的狀況。
不過醫師表示，衰弱症是可以逆轉的，透過飲食及運動專業指導，可逐漸改善長者的衰弱狀態，飲食方面要攝取足夠熱量與優質蛋白質；每週建議運動3次、每次30-45分鐘，維持5個月以上的訓練，可增加肌力與肌耐力，並改善柔軟度與平衡感，即可循序漸進脫離衰弱症。
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