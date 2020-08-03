善心妹轉運站遇阿伯討車票！「超扯結局」全看傻：騙太大

▲善心妹分享昨日在轉運站的遭遇。（圖／翻攝爆廢公社）

出門在外總有需要他人伸出援手的時候，但也因為不少人濫用他人愛心、甚至欺騙，才導致社會越來越冷漠！一名女網友就在台北轉運站遇到阿伯向她「要車票」，沒想到「誇張的後續發展」也讓在場所有人與眾多網友看完後都傻眼。一位女網友在臉書《爆廢公社》分享昨(2)日在轉運站時遭遇，「我匆忙的要回台南，此時一位阿伯走來詢問，我以為他要問售票機如何操作，下一刻他拿出一疊紙，說什麼女兒、什麼趕著要回台南掛號」，眼見阿伯心急的模樣，原PO也將手上的票先給阿伯搭車，後者則表示日後會還錢。原PO隨後再去買下一班車的票，卻發現原本正在排上車的阿伯，居然轉頭離開隊伍，眼睜睜看著車離開，又到櫃檯講了幾句話，隨後找了一旁的男子搭話。這樣的舉動也讓原PO相當不解，在離開前找被阿伯搭話的男子與櫃檯人員詢問剛剛發生什麼事，沒想到對談後才發現，阿伯不但沒上車，後來又向好心男搭話要換還沒過期票來退票，等於阿伯是「用女網友給他的票，向櫃台退錢」，好心男及櫃檯人員，在得知真相後也瞬間傻眼。最後原PO也感嘆，「我沒有想要討回那幾百塊，可是我心裡感覺很受傷，也提醒大家注意」；完整過程曝光也掀起眾多網友的怒火，「人與人之間就是這樣變冷淡的」、「真的很難過，明明是做善事」、「現在都不幫的，一堆垃X」、「這就是社會越來越冷漠的原因啊」、「現在很多人都濫用別人的愛心」。(編輯：潘毅）