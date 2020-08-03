直播／哈格比颱風暴風圈傍晚遠離　西南部防短時強降雨

哈格比颱風今（ 3 ）日上午 11 時中心位置在基隆的東北東方約 150 公里海面上，以每小時 22 公里速度，向西北轉北北西進行，預計傍晚暴風圈將逐漸脫離台灣東北部海面，北部地區雨勢也會逐漸趨緩，但西南部因西南風影響，仍要注意短時強降雨發生，最新狀況讓《 NOWnews 今日新聞》帶您了解。
氣象局預報員謝佩芸指出，颱風暴風圈預計傍晚逐漸遠離台灣，北部地區雨勢入夜後趨緩，但西南部地區因為西南風影響，雨勢仍會持續，明日以前都有機會降雨，並有短時強降雨發生機率。
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