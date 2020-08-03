好友變情敵怎解？男「十年兄弟情」破碎　眾人嘆：正常啊

▲網友以「好友變情敵怎麼解？」為題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

不少人和朋友吵架的原因有很多種，有的是為了像芝麻綠豆般的小事，有的則是為了金錢糾紛而鬧得不愉快，但也都還算好處理，不過若是因為「女人」而反目，那就不好說了，對此，有名網友分享，兩個原本非常要好的兄弟，卻喜歡上同一位女生，後來也因此感情破裂、兄弟鬩牆，因此詢問網友們「好友變情敵怎麼解？」。該名網友在PTT以「好友變情敵怎麼解？」為題，表示有兩個原本非常要好的兄弟，卻同時喜歡上同一個女生，而這個女生似乎是比較喜歡A男，因此這對好兄弟的感情也開始產生變化，B男後來好像知道女生比較喜歡A男，就開始對A男不理不睬，就連A男傳訊息給他，他也都是已讀不回。原PO也提到，不知有沒有網友曾遇過這種情況，他不知該如何解決，因此問道「能說開講清楚和好嗎？還是只能就這麼感情破裂了呢？已經是交情十幾年以上的好兄弟了」。貼文一出，網友們紛紛留言「這樣叫好友，太脆弱了吧」、「為了一個女的就破裂那也沒什麼真兄弟情，擔心啥」、「問女生願不願意退出成全他們兩個」、「這樣還叫好兄弟喔？酒肉朋友吧」、「看女的喜歡誰，男的是有選擇嗎」、「我會放棄欸，兄弟是一輩子的，有時候女朋友都不一定有兄弟那麼懂你」。但許多過來人認為這種情況恐怕已經是無解，「我看過這種情況，沒救了」、「在愛情面前，友情都沒用」、「男人間會吵架就只有可能為了錢、面子或女人」、「正常阿，在愛情前面友情根本是屁好嗎」、「遇過這種情況，只能說選女的，大概兄弟就不用當了，因為那種被刺卡著的心情，不是人人可解，所以把少個好朋友計入成本內來考慮會比較直接點」、「扯到女的就不用當好朋友了」。（編輯：郭佩蓉）