境外移入個案增　盧秀燕主張全面加強普篩

台灣近日新增多名境外移入新冠肺炎確診個案，台中市長盧秀燕今(3)日接受媒體訪問表示，市府決定防疫工作上緊發條，預計本週啟動「戴口罩及實名制檢查專案」；於對，近期確診的案例多為境外移入，她主張「全面加強普篩」，力求讓疫情阻絕於境外。
中央流行疫情指揮中心日前宣佈最新口罩政策，自8月1日起，進出電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等五種密閉空間場所，不論是否維持社交距離，一律務必要戴口罩。盧秀燕表示，第一波啟動檢查專案將以中央提及的五大場所先行執行，寧願過度戒備、超前部屬，也不能因為台中、台灣相對安全就疏忽。
此外，1日新增的6例境外移入中，案469來台期間，除主要在彰化、台北兩地活動，也曾短暫到訪宜蘭與台中﹔盧秀燕強調，該比利時籍染疫工程師工作及住宿地點不在台中，但根據中央提供的資料，他在其中一天曾到台中兩家酒吧，市府均已加強消毒，兩酒吧也已配合歇業，請市民不用過度恐慌。
盧秀燕提到，近期確診的案例多為境外移入的外籍人士，根據該情況顯示，雖外籍人士在自己國家有做篩檢工作，但確定的染疫地點尚有疑慮，曾於台中活動的比利時籍染疫工程師就是其中一個例子，因此她與新北市長侯友宜同樣主張「全面加強普篩」，力求讓疫情阻絕於境外。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。