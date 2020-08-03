中央不聽勸　侯友宜：不趕快普篩將為時已晚

日前發生的比利時工程師確診案例，衛福部認為境外移入的可能性很高，新北市長侯友宜今（3）日無奈表示，他從3月份開始呼籲中央對入境者進行普篩，如果中央接受的話，就不會發生入境80多天才被發現，現在已經進入8月份，還不趕快對入境者普篩就會為時已晚。
侯友宜說，他在今年三月份就提出新冠肺炎一定要阻絕於境外，應該從入境者開始進行普篩，才是最關鍵的地方，後來疫情稍微舒緩，報復性旅遊越來越多，大家疏於防範，更應該落實阻絕於境外。
侯友宜表示，日前發生的比利時工程師確診案例，衛福部長陳時中自己也說，境外移入的可能性很高，他是五月份入境，很多無症狀者經過14天的居家檢疫，還是沒有辦法發現，但如果三月分開始入境時普篩，就可以立即發現阻絕於境外，再配合居家檢疫就可以萬無一失。
侯友宜再度呼籲全面普篩的重要性，從最近幾個確診案例，讓他非常擔憂，目前只有依靠居家檢疫是否足夠，希望中央能夠把他的聲音聽進去，「我已經一講再講，多次的講」，看到目前的情況讓他非常擔心，如果阻絕於境外再不做好，因為境外移入造成第二波攻擊，後果不堪設想。
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