男傻問女友為何不遮胸？「神觀念」讓眾人直呼：快分手

▲男友還問，「有些女生很怪，胸部大，人又多，為什麼不把胸部藏好，稍微遮一下也好，就這樣走在路上撞人」。（圖／翻攝自PTT ）

聊天是人跟人互相了解，拉近彼此關係很重要的管道，在情侶關係中也一樣，適當的溝通、合適的話題能幫助戀人更了解彼此。對此，就有名網友分享，她男友一直問奇怪問題，讓她感到困擾，貼文一出也引起網友熱議。原PO在PTT上表示，自己比男友大一歲，是他第一個女朋友，而原PO也不知道大家跟男朋友閒聊的內容會是怎麼樣的，但可有時候真的常常很受不了男友問的問題，例如他剛剛說，「如果路上很擠，妳跟一個人互撞，他撞到妳胸部，妳覺得是誰該跟誰說對不起」，男友的想法認為發生這種事，許多女生會要求對方道歉。原PO提到，男友想知道女生的想法，接著問「有些女生很怪，胸部大，人又多，為什麼不把胸部藏好，稍微遮一下也好，就這樣走在路上撞人」，聽到這句話的原PO，說自己已經翻了無數的白眼，便問網友「如果你的男朋友問你這種問題，會怎麼樣？」許多網友聽到直呼快分手，「不考慮分手嗎」、「如果是我應該會分手吧」、「前面的問題還好，後面講胸部不藏起來，是在？」、「分了啦，未來你還會問更多問題」、「只關注那種層級的事情，真心勸分」、「到底要藏哪裡？」、「前面可能真的是純粹好奇，後面那個藏好有點可怕」、「分啊不然呢」、「他對女生有什麼誤解啊」。而在戀愛過程中，應多一些理解、信任和寬容，互相尊重，才會共同進步。雙方既不能完全依附對方，也不能要求完全占據對方。兩個人在一起必須互相遷就，選擇接受對方的一切，包括缺點。（編輯：許智超）