藍鯨遊戲再次入侵校園？教育部掌握狀況：已加強宣導

▲教育部指出，已經在暑假前三次發函給地方政府下轄各校，加強宣導網路性剝削相關議題，同時避免遭有心人士誘惑而作出自我傷害。(圖／NOWnews資料照片)

「藍鯨遊戲」再次流入台灣校園，7月中花蓮有議員爆料有孩子加入不明LINE群組，卻驚爆背後操作的是引導青少年自殘甚至輕生的「藍鯨遊戲」，對此，教育部指出，已經在暑假前三次發函給地方政府下轄各校，加強宣導網路性剝削相關議題，同時避免遭有心人士誘惑而作出自我傷害。但青少年網路安全總是防不慎防。





花蓮縣議員魏家彥在7月中指出，一款源自俄羅斯名為「藍鯨遊戲」，主要透過洗腦方式鼓勵參與者於50天內完成各種自殘任務，對方會用奇怪的英文私訊聊天，給予任務要求提供裸照、身分證等並於第50天時要求參與者自殺，這類的群組邀請，近來有在花蓮校園中開始流竄的跡象。





針對網路安全防範，教育部國教屬指出，已分別於6月2日、7月3日及7月15日函請各地方政府及轄屬學校，加強宣導網路性剝削相關議題，及暑假期間仍請關懷兒童及少年使用手機情形，避免遭有心人士誘惑而作出自我傷害。





教育部表示，已掌握到回報，同時持續推動「校園學生自我傷害三級預防工作計畫」及「各級學校學生安全健康上網實施計畫」，增進學生心理健康，使學生免於自我傷害，也建置中小學網路素養與認知網站，製作網路安全素養的宣導文宣、教材及舉辦教師培訓活動等，提供如「驚爆危機」、「網路交友」等個人資料保護及網路交友注意事項宣導，注意個人隱私及自我人身保護。





根據不願具名的教官表示，其實關於網路安全防治，在暑假的時候特別防不慎防，學校除了持續的宣導，也會在暑期對特別需要關懷的學生致電家訪，在返校日時觀察學生的狀況，比如說是否有外傷或是行為有無異常，不過其實真正和孩子長時間相處的家長才是最直接的把關者，要呼籲的是家長，在暑假要更關心小孩。



