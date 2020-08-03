男公務員只存15萬還背千萬房貸！內行人一看：女生會接受

▲網友以「女生接受存款15萬，房貸1200萬的男生嗎？」為題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

許多人窮盡一生，拼命工作、存錢，就是為了能買下屬於自己的房子，但無奈現今房價高居不下，讓大多數年輕人感嘆「買不起」，對此，有名網友分享，自己的朋友是公務員，存款只有15萬，卻背了1200多萬元的房貸，讓他不禁好奇「女生願意接受這樣背景的男生嗎？」。該名網友在PTT上以「女生接受存款15萬，房貸1200萬的男生嗎？」為題，發文表示自己有一位朋友，擔任公務員，他的存款目前只有15萬元，但是卻背了高達1200多萬元的房貸。他也提到，這位公務員朋友，講話暖暖的，十分親切，也曾說過錢只要夠用就好了，生活還過得去就好。讓原PO十分好奇，到底「女生願意接受這樣背景的男生嗎？」。貼文一出引起網友熱議，有網友認為「看用錢習慣吧」、「看他收入分配，不要成為替他養家的分母」、「月收15萬就非常可以」、「看幾歲」、「很好啦，像我月底都拿五張一百放桌上算一天要花多少」、「看他爸媽多有錢，通常沒有抵押的借不到這麼多啦」。也有內行網友表示「當然可以，沒那個信用根本背不了1200多萬的房貸，超級讚」、「房貸慢慢繳，軍公教利息低，當然可以，況且銀行一定足額擔保表示，房子約有千萬價值，千萬身家公務員最好沒人要啦」、「說不定頭期款已經付了500萬了，還不夠上進嗎？」、「表示他付了500萬頭期款，剩下70%1200萬貸款」、「銀行都相信他了」、「老司機會問多少錢的房子房貸1200萬，我帝寶房貸還有1200萬壓的我身輕如燕啊」。（編輯：郭佩蓉）