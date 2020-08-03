輕颱哈格比來襲　中市南屯溪水暴漲

輕颱哈格比接近台灣，中央氣象局已對台灣東北部、北部海面發布海上颱風警報，受外圍環流影響，台中各區雨勢漸大，尤其低窪地區或山區要特別注意豪雨，目前台中市府水利局已備妥沙包、防汛鼎塊，抽水機整備待命，消防局也已完成防救災器材整備，將持續關注颱風動態，守護市民安全。台中市長盧秀燕今(3)日出席旭光國小第二期校舍興建工程動土典禮時指出，從昨天開始，她已經要求各局處、各區公所加強戒備，尤其低窪地區或者是山區要特別注意豪雨，市府寧願過度整備，因應可能發生的豪雨，也盼市民朋友們多多注意配合，勿掉以輕心。水利局表示，預計此次暴風圈將從台灣北部海面掠過，市府加強戒備不鬆懈，逐一盤點相關防汛作為，除已備妥沙包、防汛鼎塊，抽水機整備待命外，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行，並檢視水利建造物、在建工程、防汛缺口、抽水站、水閘門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測，落實各級排水道及野溪清疏作業，務求萬全準備預為因應。水利局指出，今日受哈格比颱風外圍環流影響，台中市全區有雨，山區雨勢較大，日雨量為100至150毫米；其餘平地最大日雨量為40至60毫米。明日哈格比颱風遠離，轉偏南風影響，全日有短暫雨，海線、山區最大日累積雨量60毫米。另外，消防局已通報轄區各大、分隊加強防救災器材整備，並完成無線電、衛星電話、視訊系統等通聯測試，完成災害應變中心開設前整備，將持續監控颱風動態，適時提升災害應變中心開設層級。