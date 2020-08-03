雙北時雨量破90毫米　南部晚起防短時強降雨

根據氣象局最新資料，哈格比颱風過去 3 小時強度增強且暴風圈略為擴大，今（ 3 ）日 14 時中心位置在基隆東北方海面，向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入台灣北部海面，對台灣北部海面及東北部海面仍構成威脅，氣象局持續發布海上颱風警報，也針對西半部 16 縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意。氣象局表示，哈格比颱風七級風暴風半徑 100 公里，十級風暴風半徑 30 公里，過去 3 小時強度增強且暴風圈略為擴大，中心位置在基隆的東北方約 150 公里海面上；受到颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今日桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率。氣象局預報員謝佩芸指出，目前綠島已觀測到 11 級強陣風，蘭嶼也有 10 級強陣風，彭佳嶼則有 8 至 9 級強陣風，北中南各地也都有明顯降雨，目前大園累積雨量達 188.5 毫米，北投有 179.5 毫米，士林、北投、淡水則有出現超過 90 毫米的時雨量。謝佩芸說明，今日北部地區降雨是因為颱風外圍環流影響，傍晚之後會逐漸趨緩；中部地區則是因為北風及南風對留交會；南部地區因為西南風帶來對流，今日下半天雨勢會逐漸增強，有短時強降雨發生機率，預估降雨會持續到明日，待明日白天風向逐漸轉為南風後，東南部地區也會有降雨機率。至於海上颱風警報何時解除，謝佩芸預估，時間點會落在今日深夜到明天清晨。