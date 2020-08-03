時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

▲AirAsia「原本以為夏天可以重返天空，但事與願違，像極了愛情」。（圖／翻攝自AirAsia臉書粉專）

▲KKBOX「還真的！隨便一句歌詞，結尾加上 #像極了愛情 就會變成一首詩，你各位還不試試看」。（圖／翻攝自KKBOX臉書粉專）

▲TCPB局長室PO文並附上照片「你違規，我攔你，像極了愛情」。（圖／取自TCPB局長室臉書粉專）

▲World Gym健身俱樂部Taiwan「每天都好掙扎，要運動還是偷懶，像極了愛情」。（圖／翻攝自World Gym健身俱樂部Taiwan臉書粉專）

▲內政部在臉書粉專發文，表示「強求卡位，吃虧的終究是自己，明明沒有位置，還要硬擠過來，像極了愛情」。（圖／取自內政部臉書粉專）

▲時代力量在臉書粉專發文並附圖，「執政黨對居住正義及礦業法的承諾，說變就變，像極了愛情」。（圖／取自時代力量臉書粉專）

▲財政部在臉書粉專發文並附圖，「不求1000萬，只求一張200塊，像極了愛情，滿心期待兩個月一次的開獎，結果又是沒中沒中沒中，像極了愛情，就算這一期無緣，還有下一期下下一期，像極了愛情」。（圖／取自財政部臉書粉專）

▲健行筆記在臉書粉專發文並附圖，「下山前誓言再也不爬山，隔天開始找路線揪團，像極了愛情，全台1,622條健行路線，茫茫步道，總有一條適合你的」。（圖／取自健行筆記臉書粉專）

▲圖文作家-啾啾妹 by LIIN在臉書粉專發文並附圖，「說好減肥卻還是一直吃，執迷不悟不見棺材不掉淚，像極了愛情」。（圖／取自啾啾妹 by LIIN臉書粉專）

▲蝦皮購物在臉書粉專發文並附圖，「已經九點了，我還在做跟風貼文」。（圖／取自蝦皮購物臉書粉專）

日前全台因為知名導演蘇文聖（蘇三毛）在網路上分享一張「教你如何寫詩」的圖文，瞬間颳起「像極了愛情」風潮，許多明星、粉絲專頁以及各政府部門的小編也都跟陸續跟上，《NOWnews今日新聞》也整理出10個網路上「像極了愛情」詩，一起來看看吧！《AirAsia》在臉書粉專發文，「原本以為夏天可以重返天空，但事與願違」，文末hashtag「像極了愛情」、「是不是走太前面」。《KKBOX》在臉書粉專發文，「還真的！隨便一句歌詞，結尾加上 #像極了愛情，就會變成一首詩，你各位還不試試看」，並以周杰倫 Jay Chou 、八三夭 831 、MJ116/E.so 、李英宏 aka DJ Didilong以及阿冗的歌來當範例。《TCPB局長室》在臉書粉專PO文並附上照片，「你違規，我攔你，像極了愛情」，文中提及，「今天分享『如何第一次寫詩就上手』，首先想個情景，還有想說的話，最後加上『#像極了愛情』！登愣，成為詩人，超級無敵簡單。太簡單了？沒錯，成為詩人輕鬆入門，但難於精通，像極了愛情」。《World Gym健身俱樂部Taiwan》在臉書粉專發文，文中提及「為你寫詩～為你靜止～為你做不可能的事」，並附上並附上4張照片，「每天都好掙扎，要運動還是偷懶，像極了愛情」、「一日不練，腹肌就愈走愈遠，像極了愛情」、「吃大餐好開心，吃完好傷心，像極了愛情」、「思考著天氣真好，要不要上健身房呢，像極了愛情」。《內政部》在臉書粉專發文，表示「強求卡位，吃虧的終究是自己，明明沒有位置，還要硬擠過來，像極了愛情」，並提及「在紅線上：不能停車、臨停跟併排；在黃線上：不能併排。規定時限內，允許臨停。但人不離車、臨停不能超過3分鐘，否則也會開罰。併排不分汽機車，違規一律罰 2,400 元；紅線違規停車，最高處以 1,200 元罰鍰。#人民管家內政部#併排違規停車一律2400元#違規停車最高1200元」。《時代力量》在臉書粉專發文並附圖，「執政黨對居住正義及礦業法的承諾，說變就變，像極了愛情」。內文也提及，「像極了愛情」用途相當廣泛，戀愛期間的酸甜苦辣、愛恨糾葛、甚至是情場上的爾虞我詐，都可以適用。愛情有時也如同政治，交往時的種種承諾，進入婚姻之後，常常變化莫測，教人無所適從。《財政部》在臉書粉專發文並附圖，「不求1000萬，只求一張200塊，像極了愛情，滿心期待兩個月一次的開獎，結果又是沒中沒中沒中，像極了愛情，就算這一期無緣，還有下一期下下一期，像極了愛情」。內文也提及，「美好早晨，來點一首詩。原來，你一直都在和發票談戀愛，凡事都是順其自然、隨心隨緣—以詩歌和秋光佐茶」。《健行筆記》在臉書粉專發文並附圖，「下山前誓言再也不爬山，隔天開始找路線揪團，像極了愛情，全台1,622條健行路線，茫茫步道，總有一條適合你的」。內文則表示「1,622條健行路線」。圖文作家-《啾啾妹 by LIIN》在臉書粉專發文並附圖，「說好減肥卻還是一直吃，執迷不悟不見棺材不掉淚，像極了愛情」。內文則表示「像極了愛情」。《蝦皮購物》在臉書粉專發文並附圖，「已經九點了，我還在做跟風貼文，像極了愛情」。內文則表示「到底哪裡像愛情，再不下班男友都要跟我分手了（如果我有的話）」。看完這麼多「像極了愛情」詩以外，你最喜歡哪一則呢？不妨自己動筆試試看喔！（編輯：郭佩蓉）