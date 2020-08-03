旅客包緊緊登機！ANA復飛松山－羽田　初期每周2班來回

ANA 全日空輸因新冠肺炎疫情影響，自 5 月 9 日起暫停松山－羽田航線，為顧及旅客商旅及返鄉需求，今（ 3 ）日起復飛該航線，首班機 12 時許載有約 50 名旅客降落松山機場，經機艙清潔消毒後，下午 13 時 30 分再載約 100 名旅客前往東京羽田機場，未來於每周一、周五個一班次來回。
暌違近 3 隔月， ANA 全日空輸今日復飛松山－羽田航線，使用波音 787-9 執飛，但因哈格比颱風外圍環流影響，松山機場因能見度不佳暫停班機降落，該航班於空中盤旋約 20 分鐘才順利降落，原本規畫用消防車舉行灑水儀式慶祝復航，也因大雨取消。
ANA 全日空輸表示，目前僅開放返鄉、商務、轉機旅客登機，今日約有 50 名旅客搭機返台，大多是台灣籍旅客；另有約 100 名旅客要搭機前往日本，以日本籍旅客返鄉，以及外籍旅客轉機前往歐美為主。
為符合防疫規定，旅客下機後，松山機場出動多名清潔人員進入客艙進行消毒作業，包括座椅扶手、餐桌、公共區域等，都需進行擦拭消毒，空服員也會全程配戴口罩及手套服勤；搭乘首航班機旅客都可獲得一份搭機紀念禮物。
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