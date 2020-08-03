嚴防疫情社區傳染　黃偉哲：將強制室內戴口罩

提前因應新冠肺炎疫情可能出現社區感染的情況，台南市長黃偉哲3日表示，自8月4日開始，要求台南市各事業單位、機關團體，凡是在室內場所，相關人員必須配戴口罩或保持社交安全距離，此措施將實施2週宣導，宣導期過後，違反者將先針對事業單位依防疫相關法令裁罰。
黃偉哲指出，台灣新冠肺炎疫情由於10幾例的境外移入，導致國人或地方上的民眾疑慮再起，首重確保安全的環境，因此，經與中央疫情指揮中心討論後，南市府將要求在室內場所戴口罩。
黃偉哲說，在兩個禮拜的宣導期之後，市府就強制規定，如果違反，將依照中央疫情指揮中心及特別條例的規定，先針對業者裁罰。希望大家要謹慎，許多專家提到，隨時恐有第二波疫情來襲，事實上，許多國家也已經有第二波、第三波，甚至於很嚴重的疫情發生。
黃偉哲強調，市府一方面呼籲中央，對於境外入境的旅客，不管是國人、還是商務客，一定要加強篩檢措施，加強防疫措施，另外，國人自身也要做好防疫措施，就是要戴口罩、保持社交距離。
如果疫情再繼續嚴重的話，黃偉哲說，市府也將要求一些娛樂場所，逐步收緊防疫措施，目前先勸導，如果再不行就強制，再不行的話，即考慮實施高強度限制，市府必須有未雨綢繆、超前部署的決心跟想法，才能確保市民朋友們的安全。
黃偉哲表示，第一階段會要求所有室內場所，保持社交距離或是戴口罩，兩周的勸導期之後就要求，若違反，市府有強制規定來處分，例如，一個禮拜的停業改善或是罰款等﹔黃偉哲強調，這兩個禮拜，一方面持續觀察疫情變化，另一方面進行宣導。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。