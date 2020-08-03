義大利飯店「特殊外型」引熱議！台人一看臉綠：先不要

就連住商不動產企畫研究室經理徐佳馨，也在臉書上分享，並說「覺得安詳」。

▲原PO表示，自己看到這家飯店，外型相當特殊，大家會想入住嗎？（圖／翻攝自《爆料公社》 ）

舒適的飯店，絕對是出國旅遊重要的一環，結束一天的觀光、玩樂，好好在飯店裡休息享受渡假時光。對此，有名網友就在網路上分享，一家位於義大利的飯店因外型特殊，引起網友的熱議，直呼「原來台灣設計領先義大利」。原PO在臉書社團《爆料公社》表示，自己看到這家飯店，外型相當特殊，大家會想入住嗎？而且許多網友看完也紛紛回應，「肯定有來臺灣旅遊過」、「還真頗有幾分相似啊」、「如果要我住，還真的先不要」、「看過風水了嗎？」、「他們家跟我阿公家好像，該不會是抄襲」、「這個風格獨特，感覺特別親切」、「瞬間就跪了」、「清明節入住不知道有沒有優惠」、「原來台灣設計領先義大利」。事實上，根據綜合媒體報導，這間飯店是位於義大利薩爾圖西奧（Saltusio）的南蒂羅爾地區，由建築事務所NOA（Network of Architecture）擘劃的Apfelhotel飯店，建築團隊特意以一種翳薈蘢蔥的當代花園意象規劃療癒健康中心，使之成為Apfelhotel飯店量體的焦點。這個綠色心臟以一種下凹減法的概念詮釋，只求與整個山谷地景優雅地鑄鎔。而為了讓人為建築能夠潛隱在起伏的谷地山坡上，才以半圓弧形以及混凝土材料所打造的新水療中心，姿態就好像埋進土中，僅露出了一個古趣盎然的木造門作為入口指示，看上去就像個可愛的地洞。（編輯：許智超）