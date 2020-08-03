他說話最不可信！承諾就像流水　騙人精「3大星座」上榜

你是否有注意到，身旁那些「只會說，不會做的」人，他們大多都是什麼星座呢？根據《搜狐網》裡，《搜狐號》親妮小菇涼所發表的文章，「承諾就像放屁，說話最不可信，堪稱騙人精的三大星座」中提及，這三大星座說的話最不可信，一起來看看你或家人朋友是否有上榜吧！獅子座的人熱戀的時候，他對你好得沒話說，把你捧在手心裡疼愛，這些你都不用懷疑，他也是真心愛你的，可是戀愛進入平淡期的時候，那麼他對你就不那麼上心了。相愛時間久，對你也是不錯，但真心誠意就剩下一半了，口頭上說盡好話，但都是敷衍，奉承的口氣。因此獅子座的人從來都是口頭承諾，但卻不做的人。獅子們很喜歡在別人的面前放大自己的才能，更是會將一些自己只是了解皮毛的事情顯擺給對方，並不會在乎自己說的是不是那麼靠譜，不過他們的這個毛病也很容易被朋友們發現，無傷大雅。獅子座喜歡吹牛為了表現出自己的能力，他經常許諾一些非常困難的事情並做出承諾。但這只是值得讚賞的一段時間。他就是喜歡吹牛給別人炫耀，執行起來很困難，索性不兌現！千萬不要被雙魚座看似誠懇的外表所騙了，他們擅長察言觀色，他更是會利用當時的情境，講出最適合的甜言蜜語，但是有一點是你該注意的，就是當雙魚座說的甜言蜜語比平時還要來得舌燦蓮花時，那就代表他心虛，可能剛偷吃回來，或者做了什麼怕你知道的事情，這時他說的那些情話很有可能都是信口開河。如果你跟雙魚座男相處久了，你就會發現他們的真面目，他們是見人說人話，見鬼說鬼話，看人說話，滿嘴謊言，只要是為了自己的利益能都實現，說什麼他們都無所謂，典型的損人利己。光是看雙魚那一雙骨碌碌亂轉的小眼睛，就知道他肚裡的花花腸子有多少！他們最愛誇誇其談，能把牛皮吹上天！射手座在承諾時一定是真誠的。這是毫無疑問的，但他們是忘得快。所以不要責怪他們的性格，而是責怪他們太健忘。射手座活潑開朗，不過他也是個健忘的娃，喜歡做空頭支票的承諾！他壓根就沒想過，話一說出來的後果是什麼樣子的，可能會為了哄哄情人而滿腔甜言蜜語的答應，把情人溺到死！然而隨著時間的推移，一轉眼，他就忽略了所有，說過什麼都忘得一乾二淨了！射手座的男人經常愛說甜言蜜語的話，只要一談起戀愛來，他可以比任何人都專一，但是也可以比任何人都花心，這就是射手座的個性。對於自己許下的諾言，射手座內心裡是想要做到的，只不過他們的心性不定，不夠成熟穩重，所以經常會忘記了自己曾經許下的一切諾言！他們的承諾就像放屁，說話最不可信，堪稱騙人精。（編輯：郭佩蓉）