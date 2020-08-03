打造澎湖旬魚文化　賴峰偉籲多吃「現流ㄟ」海鮮

▲澎湖縣政府打造「澎湖優鮮」的品牌，不僅提高農漁產能及促進週邊觀光效益，也在漁會協助下建立電商、實體的漁產交流平台。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）

▲賴峰偉說日本現在推廣「旬魚」文化，就是鼓勵民眾多吃「當令魚」、「當季魚」，也就是吃「現流ㄟ」食魚文化。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）

▲澎湖人俗稱的「巴朗」就是一種好吃又便宜的魚，它在盛產期每公斤只要20-30元台幣，盛產時養殖業者大量購買當作下雜魚使用相當可惜。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）

▲賴峰偉強調，希望能建立澎湖獨特的食魚文化，讓我們的下一代知魚、識魚，成為這片海洋友善的管理者。（圖／記者張塵攝，2020.08.03）

澎湖縣周邊海域有黑潮、親潮等各種洋流匯集，提供砂泥底棲、岩礁、珊瑚礁、大洋洄游及深海等各種魚類棲息，孕育了各式各樣漁業資源，澎湖縣長賴峰偉提出「活化海洋的12支箭」政策，澎湖海域生產的「現流ㄟ」海鮮名氣響譽國際，遊客到澎湖不僅指名品嚐道地料理美食，還常出海體驗特有的漁業文化。賴峰偉說，縣府農漁局長久以來協助漁民與養殖業者，打造「澎湖優鮮」的品牌，不僅提高農漁產能及促進週邊觀光效益，也在漁會協助下建立電商、實體的漁產交流平台，將澎湖的海洋產業推廣出去，但是一個有深度、契合大自然的永續經營管理，才是推廣「食魚文化」的深耕之道。賴峰偉進一步說明，在日本現在推廣一種「旬魚」文化，就是希望民眾多吃「當令魚」、「當季魚」，也就是閩南語說的「現流ㄟ」的吃魚方式，讓每年春夏秋冬澎湖海域大量生產的魚類，帶給人類最妥適的蛋白質補充，尤其澎湖海域每年都有許多魚種洄游經過，我們鼓勵大家吃當季新鮮又便宜的魚，不要追求昂貴又稀少的魚類，讓澎湖的海洋資源永續發展、用心經營。舉例來說，澎湖人俗稱的「巴朗」就是一種好吃又便宜的魚，它在盛產期每公斤只要20-30元台幣，有養殖業者大量購買當作下雜魚，當作龍膽石斑、海鱺魚、龍虎斑的飼料，不過「巴朗」如果將它加工醃製曬乾，做成可口美味的「一夜干」，卻是日本料理店相當受歡迎的美味料理。因此賴峰偉強調，希望能建立澎湖獨特的食魚文化，讓我們的下一代知魚、識魚，成為這片海洋友善的管理者。期透過增添澎湖漁產主題意象，並藉由多樣性行銷或實體宣傳方式，將澎湖海鮮文化推廣出去，藉以提升澎湖的食魚文化，讓遠道而來的觀光客享用經濟實惠的澎湖海鮮，行銷在地漁業與美食文化。